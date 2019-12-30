17 твитов от психолога, которые помогут отлично провести праздники, даже если рядом будет только телевизор
Подготовка к празднованию прихода нового года — суматошный и напряженный период. В это время принято подводить итоги минувших 365 (или 366) дней и строить планы на будущее. Но иногда веселое настроение никак не хочет приходить, из-за чего мы чувствуем себя не в своей тарелке среди мерцающих огоньков и подарков. Клинический психолог Сергей Малюков рассказал, почему не стоит из-за этого переживать и почему встречать Новый год, завернувшись в плед, у ноутбука вполне нормально.
AdMe.ru поздравляет вас с праздником и желает, чтобы хорошее настроение было с вами не только в новогоднюю ночь, но и весь следующий год.
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Если коротко: «праздничная» депрессия возникает из-за несоответствия личных и общественных ожиданий вашему текущему статусу. Когда вам 2 месяца подряд изо всех утюгов кричат о том, что впереди самый главный праздник, можно буквально сойти с ума.
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Общество транслирует, что надо встречать Новый год с друзьями или второй половинкой, подарить всем дорогих подарков, носить красный колпак, тусить, пить и бесконечно радоваться, радоваться, радоваться. РАДОВАТЬСЯ.
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Понятно, что далеко не все люди соответствуют «идеальным» критериям праздничного настроения, — могут начаться противоречия. «А вот я встречаю Новый год неправильно...» Сюда же относится то, что до Нового года НАДО ВСЕ УСПЕТЬ. Еще один огромный источник стресса. Что делать-то?
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Если вам нравится делать 31 декабря вехой, подводить итоги года и вы к этому готовы — это абсолютно нормально. Если вас трясет от одной мысли, что нужно вспоминать, что же вы сделали за год и где облажались, — не нужно этого делать, это тоже нормально.
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Резюмировать какой-то отрезок жизни можно в любое комфортное для вас время, а не только когда говорят по телевизору.
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От лишних и чужих смыслов избавились. Время наполнить праздник своими. Подумайте о том, что для вас приятнее всего в этом празднике. Может, вам важно встретить определенных людей, сходить в определенное место, приготовить определенное блюдо или спеть любимую песню.
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Переключите «Иронию судьбы» на тот фильм, который радует вас в Новый год больше всего, будь то «Гарри Поттер» или «Чужой против Хищника» (вдруг он у вас ассоциируется с праздниками).
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Взваливание ответственности на одну-единственную дату вызывает очень много тревоги — начинаем делать Новый год «самой важной ночью в году». Просто помните, что от новогодней ночи зависит только то, как вы проведете, собственно, новогоднюю ночь и ближайший день после.
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Иметь плохое настроение в Новый год тоже нормально. У вас есть на это право: случиться могло все что угодно. Впереди 8 дней каникул — у вас есть возможность сделать себе праздник в тот день, когда будет максимально комфортно.
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Дружеское напоминание: Новый год без снега все еще остается Новым годом.
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Ах да, если вы уходите на долгие каникулы, не забывайте двигаться, есть и спать. Отсутствие этих базовых вещей здорово сказывается на настроении.
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Ну и с алкоголем поосторожнее, он депрессант.
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Собственно, к чему я это:
1. Новый год — это просто цифра в календаре.
2. Вы можете вкладывать в новогодние праздники любые смыслы, которые вам нравятся, а не те, о которых сказали в твиттере и телеке.
3. Делайте в Новый год только то, что радует вас и поднимает вам настроение.
4. Обращайте внимание на свое физическое состояние.
5. Пусть это будет день, который важен лично для вас и радует именно вас.
6. Счастливого Нового года и хорошего Рождества!
А какие планы у вас на новогоднюю ночь?