17 твитов от психолога, которые помогут отлично провести праздники, даже если рядом будет только телевизор

Собственно, к чему я это:

1. Новый год — это просто цифра в календаре.

2. Вы можете вкладывать в новогодние праздники любые смыслы, которые вам нравятся, а не те, о которых сказали в твиттере и телеке.

3. Делайте в Новый год только то, что радует вас и поднимает вам настроение.

4. Обращайте внимание на свое физическое состояние.

5. Пусть это будет день, который важен лично для вас и радует именно вас.

6. Счастливого Нового года и хорошего Рождества!