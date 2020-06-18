Зоопсихолог рассказала об особенностях кошачьей психики и приемах, благодаря которым ваша кошка перестанет грустить

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Кошки имеют репутацию гордых и независимых животных, которые гуляют сами по себе, ведь даже погладить себя они позволяют только тогда, когда у них есть настроение. Однако, как и мы, кошки могут переживать и грустить, испытывать тревогу и даже депрессию. Только, к сожалению, не могут нам об этом рассказать.

Мы в AdMe.ru уже давно сдались во власть усатых-полосатых и мечтаем, чтобы каждый домашний питомец был по-настоящему счастлив. Зоопсихолог Марина Жеребилова помогла нам разобраться, как не допустить появления тоски в кошачьих глазах. С разрешения эксперта мы приводим ее выводы и наблюдения о том, как животные выражают свои эмоции и что хозяевам с этим делать.

Кошки могут испытывать тревогу, когда остаются в одиночестве

За последние десятилетия кошки настолько привязались к человеку, адаптировались к проживанию рядом с ним, что тревога расставания часто становится причиной расстройства поведения. Выражается она по-разному: некоторые кошки рвут в клочья обои, пока хозяин не вернется, другие могут крушить все предметы, сбрасывают и переворачивают горшки, грызут провода — до такой степени не могут совладать с охватившей их паникой в одиночестве. Непредсказуемость появления хозяев также формирует состояние, похожее на волнение, — а вдруг еда закончилась? Миска с водой перевернута и другого источника воды нет? Шум из подъезда, лай собаки под окном — любая мелочь (для нас с вами) выбивает кошку из колеи. Поэтому с тревогой разлуки нужно работать.

Как помочь. Здесь работают два метода, применять которые необходимо в совокупности: Десенситизация — плавное и короткое по времени воздействие стрессового фактора на кошку. Например, пошли в подъезд на 5 минут (проверить почтовый ящик), вернулись к кошке. Потом ушли на 10 минут — поболтать с консьержкой. Далее на 15 минут в магазин возле дома. Плавно увеличиваем время отсутствия.

Контробусловливание — выработка положительного восприятия стресс-фактора взамен отрицательного. Обязательно превратите неприятное событие в приятное: начиная именно с коротких интервалов, перед каждым уходом даем вкусняшку, которую кошка любит больше всего на свете. Она приятно удивится! Вернулись? Снова угощение! С молодыми кисами срабатывает еще другое контробусловливание, без еды: прячьте самую любимую игрушку кошки, пока вы дома, и как только наступает время уходить — доставайте и оставляйте как бы «замену» вас. Вернулись? Даем вкусняшку и прячем игрушку до следующего ухода.⠀

Кошки переживают из-за неоправданных ожиданий

В ситуации, когда потребность кошки не может быть удовлетворена полностью или частично, возникает угнетенное состояние психики из-за неоправданных ожиданий, а за ним идут раздражительность, тревожность, напряжение, формируются модели неправильного с точки зрения человека поведения. Например, раньше кошке можно было спать с хозяйкой, но появился бойфренд, а у него аллергия — просит согнать кошку с кровати. В глазах кошки недоумение: «Раньше было можно, а теперь что произошло? И за что?» Она расценивает это как наказание, причины для которого просто нет.⠀

Как помочь: Не бросайте резко игру с кошкой, если она активно играет. Если надо уйти — плавно переведите на другое занятие.

Не используйте в игре то, что невозможно поймать (солнечных зайчиков тоже касается) — это игра без результата, а для кошки важен не только процесс, но и достижение.

Адекватно откликайтесь на потребности кошки — если кто-то в семье аллергик, устройте несколько мест для сна вне кровати, но с возможностью наблюдать за хозяевами. А если часто закрываете дверь в ванную, где стоит лоток, — установите котодверцу и научите ею пользоваться.

Кошки сложно переживают жизнь в приюте

В тесном пространстве и без правильной реабилитации кошка теряет здоровый интерес к жизни, притупляются инстинкты и реакции, она может начать болеть. Кошка не может выйти из этого состояния самостоятельно, ей нужна помощь человека. Как помочь: Коммуникация. Если вы хотите быть добровольцем и навещать кошек в приютах — обязательно делайте это! Даже если «не могу, жалко, всех бы забрал» — езжайте и общайтесь . От вашего внимания и тактильных контактов зависит чей-то здоровый энтузиазм дождаться хозяев.

. От вашего внимания и тактильных контактов зависит чей-то здоровый энтузиазм дождаться хозяев. Двигательная активность. Конечно, нужны прогулки — в тесном пространстве кошка быстро теряет форму, что сказывается как на здоровье, так и на психике.

— в тесном пространстве кошка быстро теряет форму, что сказывается как на здоровье, так и на психике. Свежий воздух. Кошкам нужен воздух, как и нам с вами: помимо пользы для организма он важен, чтобы изучать мир, в котором появляются новые запахи.

Разнообразие предметов и фактур. Чем больше у кошки выбор предметов для изучения , тем меньше вероятность, что она замкнется в себе. Приносите даже просто деревянные катушки от ниток (без ниток), перья и всевозможные крышечки.

, тем меньше вероятность, что она замкнется в себе. Приносите даже просто деревянные катушки от ниток (без ниток), перья и всевозможные крышечки. Музыка. В центрах реабилитации для животных во многих странах используют музыку : Чайковский, Моцарт, Вивальди, звуки фортепиано, музыка для релакса. Не нужно включать громко, кошки — прекрасные слушатели.

: Чайковский, Моцарт, Вивальди, звуки фортепиано, музыка для релакса. Не нужно включать громко, кошки — прекрасные слушатели. Трава. Для изучения, получения антиоксидантов и просто радости, ведь это частичка природы. Можно быстро и просто вырастить ее самим, а можно купить уже готовую.

Кошки могут испытывать депрессию

Многие до сих пор не верят, что кошки и собаки подвержены таким состояниям. Однако в моей практике я лично наблюдала, как протекает депрессия у разных кошек (кстати, самки больше, чем самцы, ей подвержены). Не стоит называть депрессией все подряд. В случае с человеческой депрессией человек не хочет жить. Причем вполне серьезно. В случае с депрессией у кошки для нее просто теряют смысл ежедневные ритуалы, субъекты и объекты, она перестает реагировать на все и закрывается в себе. Нельзя сказать о нежелании жить, но чем дольше животное пребывает в таком состоянии, тем сильнее угасают функции его организма, и это ведет к летальному исходу. Сложность диагностики депрессии у кошки заключается в том, что ее можно перепутать с другими расстройствами: деменцией, сильным стрессом, угнетенным физическим состоянием из-за болезни.

Кто в группе риска: кошки старше 7 лет;

животные, чья жизнь резко поменялась — из тепла и уюта они резко попали на улицу или в приютскую клетку;

забытые и лишенные общения питомцы, например рождение ребенка побуждает некоторых людей ограничивать перемещения кошки по дому, слишком резко меняется уклад жизни, на животное кричат и оказывают давление;

смерть любимого хозяина или другого животного — многие кошки (как и собаки) не в состоянии справиться с тоской и болью.

Факторы, указывающие на депрессию (совпадение именно всех факторов, а не одного-двух):⠀ отсутствие реакции на звуки и движения, притом что животное здорово — слышит, видит, осязает;

кошка в основном лежит и ни на что (ни на кого) не обращает внимания, при этом нет никаких нарушений работы органов и систем, но животное словно болеет;

когда животное пытается перемещаться, оно словно не владеет своим телом и долго обдумывает, куда идти — состояние ступора и хождение кругами (но не нужно путать с поражением центральной нервной системы);

сильное снижение аппетита, отказ от любой, даже самой лакомой пищи или принятие ее через усилие (может просто слегка облизать и все);

шерсть выглядит неухоженной в результате того, что кошка отказывается от умывания (опять-таки при физическом здоровье);

нет реакции даже на других животных — кошке все равно;

не узнает любимые вещи и запахи;

становится невидимкой: не видно, не слышно, она может быть в самых темных углах, лежать под мебелью и на полу, даже если он холодный, а температура в квартире ниже нормы;

резкие смены настроения: внезапный переход от равнодушия к агрессии, при этом агрессия очень короткая, затем кошка отскакивает, словно не понимая, что только что произошло, ее взгляд меняется (этот симптом есть и у других расстройств психики).

Как помочь: Если все симптомы совпадают и не меняются в течение времени, врачом назначаются антидепрессанты. Речь идет не о стоп-стрессах (игрушках), а именно о настоящих лекарствах для кошек с четко выверенной ветеринаром дозировкой. Применяя лекарства и методы психологической реабилитации, животное можно вытащить из этого состояния и не дать погибнуть.

Бонус: история кота, который однажды совсем перестал есть (с хорошим финалом)

Лапсик потерял свою хозяйку, когда ему было 7 лет. Попав в наш приют, он находился в состоянии настоящего шока: отказался от еды, забился в угол вольера и ни на что не реагировал. Разнообразие кормов и насильное вскармливание не принесли результатов, и бедняжка отправился в клинику, где провел долгие 2 месяца, а после вернулся к нам на долечивание. После клиники состояние Лапсика все еще долго оставалось опасным, он только-только начинал есть сам, и будущее казалось очень неопределенным. И все же его заметили и забрали домой!

Дома Лапсик начал быстро набирать вес, аппетит становился все лучше — мы регулярно получаем видео, где он с удовольствием трапезничает или играет с мышкой. На его домашних фотографиях видно, что Лапсик по-настоящему счастлив. Ведь он наконец-то здоров и любим! © murkosha /pikabu

А как домашние любимцы встречают вас после долгого отсутствия?