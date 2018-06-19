Правила первой помощи домашнему питомцу, которые важно знать каждому хозяину

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Животные, как и люди, не застрахованы от заболеваний и травм. Чрезвычайные ситуации часто возникают внезапно. Умение оказывать первую помощь домашнему питомцу важно для всех владельцев. В доме также следует иметь небольшую аптечку с запасом необходимых средств для своевременного оказания заболевшему другу первой помощи в домашних условиях, то есть до того момента, как появится возможность обратиться к ветеринарному врачу.

AdMe.ru собрал важные правила оказания первой помощи собаке или кошке. И помните: при любой травме или отравлении необходимо доставить питомца к ветеринару как можно скорее.

При отравлении

Кошка Типичные симптомы отравления: рвота, понос, слюнотечение, раздражение кожи и судороги. Если причиной отравления стали ядовитые газы, дым и испарения растворителей, необходимо перенести кошку на свежий воздух и попробовать привести в чувство с помощью ватного тампона, смоченного в нашатырном спирте. Если животное не реагирует, следует провести процедуру искусственного дыхания. При отравлении химикатами, ядовитыми растениями и лекарствами необходимо вызвать рвоту с помощью раствора питьевой соды или крепкого соляного раствора. Но если кошка отравилась кислотой или щелочью, ни в коем случае нельзя вызывать рвоту, потому что вещества продолжают свое вредоносное действие и при движении из желудка обратно в пищевод, что принесет только дополнительные травмы. Необходимо напоить кошку тем, что способно нейтрализовать действие препарата: молоком или яичным белком, взбитым с водой. Используйте небольшую спринцовку или шприц без иглы. Будет удобнее, если вы сможете запеленать кошку, чтобы она не вырывалась, но голову ей при этом запрокидывать нельзя, она должна находиться в горизонтальном положении. Собака Основные признаки отравления: рвота, диарея, судороги или мышечная слабость, отказ от корма, поскуливание. До обращения к специалисту необходимо спровоцировать рвоту с помощью соляного раствора. После рвоты используйте абсорбенты (активированный уголь из расчета 1 таблетка на 1 кг веса или же «Энтеросгель»). Если собака отравилась угарным газом, то выведите ее на свежий воздух и дайте ей побольше воды. Признак при отравлении крысиным ядом: кровь в кале и рвоте и запах чеснока из пасти.

При застрявшем инородном предмете

Собака При попадании инородного предмета собака может лежать с разинутой пастью и остекленевшим взглядом, вертеть головой, засовывать лапу в пасть, тереться мордой о пол или землю, при этом у нее наблюдается обильное слюноотделение. Если инородное тело застряло в глотке или пищеводе, необходимо вызвать у собаки рвоту. Можно также влить ей в горло несколько чайных ложек растительного масла, после чего попытаться извлечь инородное тело или протолкнуть его в желудок. Кошка В аналогичном случае у кошки наблюдается повышенное слюноотделение, животное трет лапой морду, кричит, дергает головой, делает жевательные движения, старается что-то проглотить или вытащить из пасти, кашляет и дышит с трудом. Внимательно осмотрите полость рта кошки, и если вы нашли инородный предмет, то постарайтесь его вытянуть с помощью пинцета. Чтобы извлечь инородное тело, находящееся в гортани, положите кошку себе на колени. Опустите голову кошке ниже крупа, стукните по спине и сразу переверните питомца животом вверх, после чего надавите у края реберной дуги по направлению к грудной клетке. Проверьте наличие предмета во рту у кошки и сделайте искусственное дыхание в ноздри. Повторите эти движения, пока не извлечете предмет из гортани.

При ударе электрическим током

Собака Выдерните вилку из розетки. Откройте собаке пасть и вытащите язык, чтобы освободить дыхательные пути. Проверьте дыхание по движению грудной клетки, затем пульс, который можно прощупать на внутренней поверхности бедра. Если пульс есть, но собака не дышит, срочно начните делать искусственное дыхание. В случае отсутствия пульса — закрытый массаж сердца, а затем в срочном порядке к ветеринару. Кошка Если кошка получила поражение электрическим током, нужно сначала обесточить помещение и уже после этого оттащить животное от провода, надев резиновые или шерстяные перчатки. Проверьте, дышит ли кошка, бьется ли ее сердце. Срочно охладите обожженные места, сделайте искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. И как можно скорее доставьте животное к ветеринару.

В случае ожогов

Кошка При термических ожогах паром, кипятком или огнем следует смочить ватный тампон в холодной и крепкой чайной заварке, промокнуть место ожога и приложить тампон к ранке на 5–10 минут. Затем нужно промокнуть сухой салфеткой и нанести на место ожога мазь с антибиотиком или специальный охлаждающий спрей. При химическом ожоге кислотой нужно промыть пораженный участок большим количеством воды и приложить тампон, смоченный в растворе питьевой соды из расчета 1 ч. л. соды на 1 стакан воды. Собака При ожоге нужно выстричь шерсть вокруг пораженного ожогом участка и обработать его раствором марганцовки. К пораженному участку следует приложить холодный компресс, а позже — наложить неплотно прилегающую защитную повязку, обеспечивающую защиту от повреждений и вылизывания. Повязку необходимо ежедневно менять. Если произошел химический ожог, нужно снять ошейник, шлею или поводок и в течение 10–15 минут поливать пораженный участок водой, следя за тем, чтобы стекающая вода не попадала на другие участки тела.

При ушибе или растяжении

Собака После травмы в первую очередь необходимо приложить к поврежденному участку холодный компресс и обработать царапины перекисью водорода и антисептической мазью. При переломе на травмированной области быстро проявляется отек, а при прощупывании есть ощущение хруста. Перед тем как отвезти собаку к ветеринару, необходимо зафиксировать травмированную область, наложив шину. При растяжении лапы наложите холодный компресс, а затем покажите питомца специалисту. Кошка Поместите кошку на плоскую поверхность и осмотрите. Если нет возможности вызвать ветврача в первые же минуты, сделайте шину сами: возьмите кусок плотного картона или дощечку и зафиксируйте конечность, перемотав ее бинтом. При открытом переломе нужно извлечь все видимые инородные предметы из раны перед наложением повязки и обработать края раны зеленкой, а затем сделать давящую повязку. Теперь можно везти кошку к врачу, но непременно в переноске, положив туда сначала одеяло, чтобы зафиксировать питомца.

При кровотечении

Собака При венозном кровотечении у собаки нужно наложить повязку непосредственно на рану и туго забинтовать. Если рана загрязнена, ее края следует обработать антисептиком. В случае артериального кровотечения перетяните лапу выше раны ошейником, жгутом или бинтом, проденьте туда палку и закручивайте по часовой стрелке до тех пор, пока кровотечение не остановится. Капиллярное кровотечение можно остановить, приложив тугую повязку с чем-нибудь холодным поверх этой повязки. Затем нужно промыть рану чистой водой и обработать края антисептиком. Кошка Если у вашей кошки кровотечение, прижмите тампон или марлевую салфетку к месту пореза. При кровотечении из глаз используйте тампон, смоченный в холодной воде. Если кровотечение из носа, используйте тампон, но не перекрывайте кошке дыхание: она должна иметь возможность дышать. Смотреть каждую минуту на рану, отодвигая повязку, не надо: это раздражает рану, и кровь будет останавливаться дольше.

Мы желаем вашим любимым питомцам здоровья и долгих лет жизни. Однако, как известно, кто предупрежден, тот вооружен. Приходилось ли вам оказывать первую помощь животному?