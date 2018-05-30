Подумываете завести немецкую овчарку? Вот 20+ причин, почему не стоит этого делать

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Обожаете немецких овчарок? Почти наизусть помните все серии любимого «Комиссара Рекса» и уже готовы обзавестись непоседливым другом в лице представителя этой породы? Любой, кто когда-то решился на этот шаг, скажет, что овчарки — это самая последняя порода, которую стоит рассматривать, если вы ищете собаку-компаньона. И фотографии из этой подборки красноречивее любых слов расскажут, почему это так.

AdMe.ru предлагает посмотреть на немецких овчарок глазами их хозяев и убедиться в том, что эти собаки и спокойная, размеренная жизнь несовместимы.

1. Они никогда не смыкают глаз, ни на миг

2. Они не поддаются дрессировке

3. Ужасные и страшные собаки

4. Поход с ними в магазин превращается в сущий кошмар

5. Да что говорить: их невозможно никуда взять с собой

6. А оставшись одни, они разнесут все, до чего смогут добраться

7. Этих собак вообще не стоит держать дома

8. К тому же они не умеют любить

9. У них вообще нет слабостей

... ну, разве что мороженка. Но это не в счет.

10. Они грациозные и очень опасные

11. И просто не могут выглядеть мило

12. А еще они всего боятся

13. Их категорически нельзя оставлять с другими собаками

14. У них очень страшный оскал и улыбаться они не умеют

15. Овчарки — это вам не коты!

16. Не вздумайте оставлять с ними детей

17. Они не умеют себя занять

18. Да и вообще не созданы для игр и развлечений...

...от слова «совсем»

19. Уже с самого детства они опасные и страшные собаки

20. Находиться рядом с овчаркой без намордника рискованно

21. А еще рядом с ними всегда происходит что-то необъяснимое

22. Мы уже говорили о том, что они не могут быть милыми?