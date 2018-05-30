Подумываете завести немецкую овчарку? Вот 20+ причин, почему не стоит этого делать
Обожаете немецких овчарок? Почти наизусть помните все серии любимого «Комиссара Рекса» и уже готовы обзавестись непоседливым другом в лице представителя этой породы? Любой, кто когда-то решился на этот шаг, скажет, что овчарки — это самая последняя порода, которую стоит рассматривать, если вы ищете собаку-компаньона. И фотографии из этой подборки красноречивее любых слов расскажут, почему это так.
AdMe.ru предлагает посмотреть на немецких овчарок глазами их хозяев и убедиться в том, что эти собаки и спокойная, размеренная жизнь несовместимы.
1. Они никогда не смыкают глаз, ни на миг
2. Они не поддаются дрессировке
3. Ужасные и страшные собаки
4. Поход с ними в магазин превращается в сущий кошмар
5. Да что говорить: их невозможно никуда взять с собой
6. А оставшись одни, они разнесут все, до чего смогут добраться
7. Этих собак вообще не стоит держать дома
8. К тому же они не умеют любить
9. У них вообще нет слабостей
... ну, разве что мороженка.
Но это не в счет.
10. Они грациозные и очень опасные
11. И просто не могут выглядеть мило
12. А еще они всего боятся
13. Их категорически нельзя оставлять с другими собаками
14. У них очень страшный оскал и улыбаться они не умеют
15. Овчарки — это вам не коты!
16. Не вздумайте оставлять с ними детей
17. Они не умеют себя занять
18. Да и вообще не созданы для игр и развлечений...
...от слова «совсем»
19. Уже с самого детства они опасные и страшные собаки
20. Находиться рядом с овчаркой без намордника рискованно
21. А еще рядом с ними всегда происходит что-то необъяснимое
22. Мы уже говорили о том, что они не могут быть милыми?
Ну как, сумели мы вас переубедить? А какие заблуждения о собаках слышали вы? Обязательно расскажите об этом в комментариях.
Фото на превью Smtmidi / pikabu, SeverCo / pikabu