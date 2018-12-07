История о том, какие чувства испытывает каждое бездомное животное

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Когда мы видим бездомных животных на улице, то часто даже не задумываемся, что творится в их сердцах. Нам некогда, у нас дела, мы не хотим забивать свою голову чужими проблемами, особенно каких-то животных. Остановитесь. Загляните им в глаза. Помогите им чем можете.

Мы в AdMe.ru хотим рассказать вам историю одного котенка, который был выброшен, словно ненужная вещь. Надеемся, она напомнит каждому о том, что мы в ответе за тех, кого приручили. И мы не должны проходить мимо, когда у другого жителя планеты Земля случилась беда.

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У любой истории может быть два финала. Каждый из нас сам решает, остаться равнодушным или протянуть руку помощи

Нажмите на картинку, чтобы изменить судьбу кота.

Животные не вещи — они чувствуют. Давайте и мы будем человечнее.