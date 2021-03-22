8 признаков, по которым легко определить, что ваш кот — самое счастливое создание на земле

Как правило, когда наши котейки чем-то недовольны, они не стесняются это продемонстрировать. И зашипят, и мяукнут, и лапкой могут ударить, если ситуация совсем не по душе. Но как опознать счастливого и всем довольного кота? Ведь радость и счастье эти пушистики не выражают так открыто, как, например, собаки. И некоторые из нас время от времени задаются вопросом, как понять наверняка, все ли хорошо у кошки на самом деле.

Сегодня мы в AdMe.ru разобрались наконец, по каким сигналам можно определить, что наши коты — одни из счастливейших созданий в мире. Надеемся, статья окажется полезной для вас и ваших питомцев.

Разговаривают с вами

Давно известно, что для общения друг с другом кошки практически не мяукают. А вот для того, чтобы поговорить со своим человеком, — еще как. Чем выше тон мяуканья, тем лучше кошачье настроение. Но вот низкий глухой звук сигнализирует, напротив, о том, что что-то не так. Но то самое мурлыканье не всегда означает, что кошка довольна: это может быть и признаком дискомфорта, и таким образом животное себя успокаивает.

Любят динамичные игры

Еще один показатель того, что у животного все отлично, — активность и игривость, ведь это означает, что кошка чувствует себя достаточно хорошо, чтобы бегать и прыгать, не озабочена поисками еды или воды, ей тепло и спокойно. Разумеется, кошки постарше могут не проявлять такой активности, как котята, и чаще спать, но та самая искорка в их глазах будет говорить сама за себя.

Отдыхают в определенной позе

Котейка, который доволен жизнью, чаще всего отдыхает, поджав под себя передние лапки. И если животное удовлетворенно щурится в такие моменты и надолго закрывает глаза, то будьте уверены, что ему комфортно рядом с вами, а чувство защищенности преобладает над всеми остальными.

Месят лапками

Существует несколько теорий, объясняющих эти милейшие кошачьи движения. Они могут остаться в их памяти с тех времен, когда еще не одомашненные кошки приминали лапами траву, устраивая гнездо для ночлега. Также подобным движением котята массируют живот мамы-кошки, добывая молоко. Как бы то ни было, если ваш кот месит лапками вас или любую другую поверхность, можно с большой долей вероятности утверждать, что он счастлив в этот момент.

Спят на спине

Верный признак того, что ваша кошка довольна и чувствует себя в безопасности, — если она может позволить себе спать на спине, явив миру свой пушистый живот. Это самое уязвимое место на теле кошки, и сон в подобной позе — яркая демонстрация крайней степени спокойствия и комфорта в вашем присутствии и в квартире в целом.

Хвост похож на вопросительный знак

По тому, как выглядит кошачий хвост, можно понять довольно много вещей: агрессию и страх (хвост опущен и распушен), злость (нервное помахивание), любопытство и, конечно же, радость. Счастливые коты, пребывающие в хорошем настроении, часто держат хвост изогнутым, похожим на знак вопроса. Это сигнализирует о том, что они довольны и расположены к общению с вами.

Нет проблем с лотком

Кошки, у которых нет ни физических, ни психологических проблем, как правило, используют лоток по назначению и не оставляют «сюрпризов» в неожиданных местах квартиры. А некоторые коты заводят привычку резко выпрыгивать из лотка после завершения всех дел. Это тоже абсолютно нормально — такое поведение может быть признаком отличного настроения, игривости или довольства.

Изогнутая спина

Изогнутая спина вашего любимца может быть верным признаком того, что животное очень довольно. Главное, чтобы шерсть на спине не стояла дыбом, как бывает, когда кошке страшно и она старается казаться больше, чем есть на самом деле, и проявляет агрессию в ответ. Но если вы заметили, что кот выгибает спину, а шерсть прижата к коже, то самое время сделать его еще счастливее и почесать за ушком.

А как ваши питомцы проявляют крайнюю степень довольства жизнью?