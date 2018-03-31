25 четвероногих, которые наотрез отказываются вести себя как нормальные животные

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А вам приходилось видеть домашнего питомца в очень неестественном положении? Например, кота, которой может лежать идеально ровно и сливаться с окружением, или собаку, которая еще не определилась, хочет она полежать или постоять? Если вы не понимаете, о чем мы, советуем посмотреть на это собственными глазами.

AdMe.ru собрал 25 фотографий, после которых вы задумаетесь: что вообще творится у этих хвостатых в голове?

1. С собакой все в порядке, ей просто так удобно

2. За кота тоже не надо переживать

3. «У собаки моего друга есть странная привычка»

4. Когда хочется полежать и на спине, и на груди одновременно

5. Преимущество длинных лап

6. Когда ты репетировал свои выигрышные ракурсы перед зеркалом

7. «Мой щенок еще не решил, хочет он посидеть или постоять»

8. Главное, чтобы коту было удобно

9. «Мой щенок застрял между подушками и решил поспать»

10. «Котенок любил сидеть на моем плече, пока я рисую. Но он вырос и перестал помещаться, тогда он решил проблему так»

11. «Чтобы поймать свой хвост, моя собака готова на все»

12. Кажется, кот что-то перепутал

13. Когда ты маленький, то сон может настигнуть тебя где угодно и ты не сможешь ему сопротивляться

14. Кот, который постиг искусство сна в самой неудобной позе

15. Когда лапы растут быстрее, чем все остальное

16. Этот кот выглядит так, будто узнал страшную тайну и не может заснуть уже вторую неделю

17. Кто-нибудь может сказать, как починить эту собаку?

18. Остается гадать, чем недоволен этот упитанный кот

19. «Моя собака залезла в корзину с едой, все съела и уснула»

20. Чтобы замаскироваться, необходимо лечь как можно ровнее

21. Собака немного запуталась в эмоциях

22. Интересно, если лапки не скрещивать, то уснуть не получится?

23. Этот пес научился сидеть как человек

24. Не беспокойтесь, с лапой все нормально

25. Удобнее позы для сна не придумать

А у вашего питомца есть странная привычка? Поделитесь в комментариях!