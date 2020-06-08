25+ козлят, которые выглядят милее, чем малыш Йода

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По данным National Geographic, козы были одними из первых одомашненных животных. Это и не удивительно, ведь они дают молоко. А еще их детеныши — волшебные меховые шарики, не менее милые, чем котята или щенята. И даже если вы не привыкли восхищаться домашним скотом, вероятно, к концу просмотра этой статьи вы передумаете.

AdMe.ru обожает детенышей всех мастей и не смог удержаться от того, чтобы не показать их вам.

1. Вот козленок с Районом Рейнольдсом, чтобы сделать ваш день ярче

2. Этот лопоухий малыш вырастет таким красавцем!

3. «А ты можешь дотянуться языком до носа, человек?»

4. «Выглядит так, будто он плачет, но на самом деле он просто напился молока и засыпает. Мой милый Патчес!»

5. Крисси Тейген, подружка милых козлят

6. «Джордж знакомится с малышами»

7. Кажется, что этот малютка с тигровым окрасом носит ботиночки

8. Молочные усы

9. «С добрым утром!»

10. «Моя невеста подружилась с чрезвычайно фотогеничным 9-дневным козленком»

11. Посмотрите на эти милые ушки!

12. «Купаться — отстой!»

13. «Просто парочка из 14 малышей, которые появились у нас за этот сезон»

14. Козленок нежится на зеленом склоне

15. «Бэн — настоящая модель»

16. «Леди Амалфея и ее брат Шмендрик постигли искусство селфи»

17. Уровень милоты превышен!

18. Козлята не менее симпатичны, чем щенки

19. «Нам никогда не удается досмотреть фильм»

20. «Я показывал язык еще до того, как это стало мейнстримом»

21. Представьте себе эту мордашку, встречающую вас после тяжелого дня

22. Новый талисман полицейского отделения

23. «Мордочка этого уснувшего козленка, уютно расположившегося у меня на руках»

24. «Ее зовут Дарла, сокращенно от Дарлинг (darling — от англ. „дорогая“)»

25. Дафна — разбивательница сердец

26. Ох, эти ресницы!

27. Козленок! Ту-ту-ту-ду-у-у!