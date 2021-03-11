25 эмоциональных животных, которые такие рожи строят, что можно в цирк не ходить

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Богатая палитра эмоций — привилегия не только человека. Зоологи уже давно изучают и стараются подсчитать эмоции, которые могут выразить млекопитающие. Но любой владелец животного вам и безо всяких исследований скажет, что на морде любимого питомца прочитать можно если не все, то очень многое.

Мы в AdMe.ru сошлись во мнении, что если бы герои этой подборки умели говорить, то великому Джиму Керри однозначно пришлось бы подвинуться на пьедестале самого эмоционального актера.

«Пиппин не особо впечатлился моим снежным псом»

«Когда тебе почесали в нужном местечке»

Никогда не думал, что встречу собаку, которая выглядит как Харрисон Форд. © graham2k / Reddit

«Кузина попросила свою лошадь улыбнуться»

Когда твои игрушки без спроса постирали

«До поездки к ветеринару... и после хорошего лекарства»

«Выучила команду „Сидеть!“ и очень довольна собой»

«Зависла так минут на 5»

«Поймал момент, когда Бо был суперзлодеем»

«Иногда Элвис дарит мне особый взгляд»

«Делает такое лицо перед тем, как залаять»

«Кошка моей девушки переосмысливает жизнь»

«Можно с уверенностью сказать, что она была потрясена своей первой прогулкой по снегу»

Мамочки мои! Все вкусняшки мне?

«Выражение морды кота, когда мы вернулись домой раньше, чем он ожидал»

«У Хэнка всегда такой вид, будто он сделал что-то, чего не надо»

«Кошки моей девушки впервые видят снег»

А вдруг там привидение?

Когда тебе нужно чихнуть, а они все равно делают фото

«Тестил камеру нового телефона — разумеется, на своих животных. Такими были первые 2 фотки»

«Моя кошка до и после того, как Джей Ло запела „Let’s Get Loud“»

«Пыталась сделать милое фото. У него была другая идея»

Собака-недоверяка

«Когда у него такая мордаха, значит, замышляет что-то нехорошее»

До и после

«Тео не знает, как реагировать на мою маску для лица»