25 брутальных мужчин, которые когда-то были против домашних животных

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Герои нашей статьи — суровые отцы, которые не хотели иметь домашних животных и запрещали их заводить. Многие из них считали, что кошки и собаки будут им мешать, что им не место в доме и уж тем более на кровати. Но стоило пушистому чуду появиться в их доме, и они, хоть и не сразу, меняли свое мнение.

AdMe.ru точно знает: животные могут найти ключик к сердцу любого человека, нужно только дать им шанс. А в качестве доказательств мы подготовили эти фотографии.

Он говорил, что не хочет заводить собаку

Год назад: «Никаких котов!» Сейчас: «Смотри, я учу ее давать пять!»

«Папа сделал футболку в честь нашего пса Опуса, которого он не хотел заводить»

Большой сильный механик, который не хотел заводить кота, занят ежеутренним расчесыванием своего маленького принца

Раньше он запрещал заводить кота, а теперь проверяет ингредиенты на банках с едой, потому что «от печени у котика может заболеть живот»

10 лет назад: «Никаких животных в этом доме!» И вот что происходит сейчас

«Он фотографирует нашего 10-летнего кота, которого не хотел, чтобы похвастаться им в инстаграме»

Всего за 7 месяцев он перешел от «мы никогда не заведем собаку» к этому

«Никаких кошек в моем доме!»

«Он говорил, что выгонит „любую чертову собаку“, которую мы притащим в дом. Прошло всего 2 месяца, а наш Луи спит только в кровати моего отца»

«Когда я уезжала в колледж, мне пришлось оставить кошку дома. Теперь она греется на моем отце, хотя раньше они терпеть друг друга не могли»

«Он говорил, что никогда не позволит принести в дом грызуна. Теперь у нас есть морская свинка Каспер, и он ест только из рук моего отца»

20 лет клялся, что не заведет кота. Теперь он возит своего драгоценного малыша на прогулку в коляске, потому что поблизости водятся лисы и койоты

«Мой папа не хотел заводить собаку, а теперь она его любимая малышка»

18 лет назад: «Мне здесь не нужен кот, пусть живет в гараже». И посмотрите на него сейчас

От «никаких собак в моей машине» до «он тоже хочет отправиться в путешествие»

«В детстве он не разрешал мне заводить кота. Спустя 20 лет я обнаруживаю его в такой ситуации»

«Мой отец, который не хотел заводить еще одну утку, и его новый приятель смотрят футбол»

«Мой отец и кот, который ему „совершенно не нравится“»

Он «ненавидит птиц»

«Если вы заведете собаку, я сразу же съеду»

Он никогда не хотел кота. И посмотрите на него сейчас

«Ладно, но спать на кровати я ему не позволю»

Он прошел путь от абсолютного нежелания заводить кота до «я не могу сейчас шевелить рукой, котик спит»

2 года назад: «Я совершенно равнодушен к домашним животным»

А вам приходилось уговаривать своих родителей завести питомца? Или они сразу были не против?