23 пушистые морды, для которых слово «обычный» как оскорбление

39 2 28 6k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Владельцы домашних животных давно заметили, что у каждого питомца есть особые черты характера и свои странности, которые иногда выходят за пределы нашего понимания. Как объяснить то, что кошка воротит нос от дорогущего корма, зато с удовольствием трескает овощи с тарелки хозяйки? Или то, что собака вдруг сбегает из дома и заводит очень необычного друга?

Мы в AdMe.ru уверены, что эти харизматичные симпатяги смогут пошатнуть ваши стереотипы о братьях наших меньших.

«Сделать рождественское фото очень трудно, если у вас есть фотогеничный хороший мальчик и пес, переживающий экзистенциальный кризис»

«Бенджи запретили приносить что-то с улицы. Но он надеется, что мы передумаем, когда увидим его подарок»

Хаски сбежал из дома и подружился с оленем

«Я оставила кота без присмотра всего на минутку, а он откусил по кусочку от каждой лепешки и стащил брокколи»

И не страшный я вовсе. Вот, даже улыбаться умею

«Моя девочка ходила с воротником 3 недели из-за травмы ноги, а когда мы его сняли, то она надела его снова. Потому что она любит воротник, это ее лучший друг»

Коты, которые спят как люди

Хорошему мальчику нравится носить служебную форму

«Тимоша уверен, что комод — это кошачья кровать. И его не переубедить»

Он не любитель прогулок

Они выбрали его своей мамой

Кот не ожидал такого поворота

Кто сказал, что среди крыс не бывает милашек?

«Джексон обожает кокосы»

«Мой кот высовывает язык и дышит как собака»

«Мой щенок не умеет лежать. Он вытягивает лапы назад как человек»

«Она потребовала посадить ее в машину. А теперь так таращится на меня»

«Он стащил кабачок и не отдавал его 3 дня»

Где-то существуют коты, которые «ходят» не только возле лотка или в тапки

Он улыбается или пытается быть похожим на кролика?

«Мой кот укрылся одеялом и пролежал так 2 часа! Что с ним не так?»

Воробушек

«2 моих кота усыновили котенка, и сейчас у них трудные времена»

А ваши питомцы как вас удивляют?