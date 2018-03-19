20 животных, очарованию которых невозможно сопротивляться дольше секунды
Пушистые любимцы способны вызвать настоящий приступ милоты у людей. А ведь для этого им даже не нужно делать что-то особенное. Как устоять перед такими очаровательными лапочками, как в этой подборке?
Вот и мы в AdMe.ru не смогли — предлагаем зарядиться положительными эмоциями на весь день прямо сейчас.
1. «Ну как вам моя обновка, ребята?»
2. «Хозяйка, а вкусняшку точно-точно потом дашь?»
3. «Работаю ветеринаром вот уже 10 лет. Это первый „динозавр“ в моей практике»
4. «Собаку-улыбаку звали?»
5. «Награду в номинации „Лучший еж, притворившийся капкейком“ получает участник из нижней правой ячейки!»
6. «Ну, рассказывай, как дела на работе, что нового?»
7. «Я и мой верный пушистый напарник»
8. «Выхожу утром из дома, а там вот такой прелестный олененок»
9. «А что это вы тут делаете, а?»
10. Ведро милоты
11. «Вот вырасту большой-пребольшой, и будет мне ошейник впору!»
12. «Брокколи, конечно, тоже ничего, но морковочки у тебя не найдется?»
13. «Вы мне рыбки принесите, а потом я дам себя погладить»
14. «Кажется, нашему щенку пришлась по душе его первая поездка на машине»
15. «Когда она смотрит на меня вот так, я бессилен»
16. «В нашем доме поселился пес. Хотя, стойте, быть может, это плюшевый медвежонок?»
17. Семейный портрет
18. Кот из «Шрека», это ты?
19. «Только не понедельник, только не понедельник!»
20. Всем позитива и милоты, фыр-фыр!