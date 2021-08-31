20+ животных, которые знают, как вымотать всю душу своим хозяевам

Пожалуй, каждый владелец кошек или собак не понаслышке знает, что с ними никогда не соскучишься. Одни лезут на шторы, другие следуют по пятам за своим владельцем и даже в ванной его не оставляют одного. А третьи облизывают посторонних людей, отчего заставляют своего хозяина краснеть и извиняться. Порой из-за их проделок так и тянет выпить валерьянки.

Мы в AdMe.ru считаем, что даже шкодливые домашние животные насыщают нашу жизнь яркими запоминающимися моментами. Вот, например, такими.

1. «В нашем арендуемом доме стеклянный обеденный стол. И вот что я вижу на протяжении всего ужина»

2. «У меня вот такое частенько происходит»

«Кот научился открывать ящики и шкафы на кухне, выбрасывает оттуда все подряд. Один раз распотрошил пакет фундука, орехи валялись везде. В ящике с полотенцами может раскопать себе гнездо и улечься спать».

3. «Так выглядят 99,8 % фотографий с едой для моего блога»

4. «В таком месте грех не посидеть. Уточню: это дверь, почти без выступов»

5. Утро Масленицы

6. «У моей собаки новая кровать из пены с эффектом памяти. Песик понял, что подушка моего жениха сделана из того же материала, и теперь считает, что это его вторая кровать»

7. «Не знаю, почему она так делает, но это очень мило»

8. Она хочет уничтожить все вокруг

9. Кто хочет кота? Бесплатный кот

10. Она устроила небольшой беспорядок

11. «Недавно обзавелась новым котенком, но уже жалею об этом. Хотя и люблю ее»

12. В этом доме даже не искупаешься спокойно

13. «Мы пошли знакомить нашу австралийскую овчарку с щенком бордер-колли нашего друга, но что-то пошло не по плану»

14. «Боится, что утону. Но и спасать в случае чего не пойдет»

15. Сама влезла — сама возмутилась

16. «Я пошла в ванную без него»

17. «Хочу мяса»

18. Каждый раз чистка зубов проходит под строгим взглядом рыжего контролера

19. «Я завязала пакет с мусором, побежала за более прочным пакетом и вдруг услышала громкий стук. А затем — звук копания... А еще я только что вымыла ковер шампунем»

20. «Я взял своего мопса в метро и нес его в большой сумке. Там он аккуратно лизнул локоть женщины, стоявшей передо мной. От этого она издала самый леденящий кровь крик, который я вообще слышал в своей жизни»

«Женщина обернулась, и еще бы 2 секунды, и она бы меня ударила по лицу. Но потом она увидела его маленькую голову. Кстати, это фото даже не показывает, насколько длинным может быть язык. Еще он очень любопытный».