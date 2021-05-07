20+ животных, которые забыли, как полагается вести себя добропорядочному зверю

Животные покоряют нас своей непосредственностью. Кто, как не котики, умеет забить на стереотипы и условности, развалиться посреди дороги, долго и методично умываться, заснуть прямо возле холодильника или поорать у закрытой двери, а когда ее открыли — не зайти. А уж что творят зверьки, когда их никто не видит, — и вовсе не описать словами. Иногда они совсем забывают, как полагается вести себя добропорядочным питомцам.

Мы в AdMe.ru просто не смогли пройти мимо 20+ животных, которые дали себе волю и стали вести себя не так, как положено, а так, как хочется. А в бонусе вас ожидает очередное доказательство высокого интеллекта котиков.

«Отошла от ноута, чтобы сделать себе чай. Возвращаюсь, и коллега присылает мне это»

Это сторожевая собака из ювелирного магазина. Вот как она повела себя во время инсценировки ограбления

«И так всякий раз, когда я пытаюсь что-нибудь приготовить»

«После приобретения четвероногого друга в виде собакена поставил камеры. Очень полезная вещь»

«На работе наблюдаешь, как собакен с упоением отрывает куски линолеума на кухне, сгрызает ножки стола, кушает поролон из дивана... В течение дня анализируешь масштаб происшествия, находишь пути решения проблемы, попутно пробегаешься по каталогам строительных магазинов. Домой приходишь со стройматериалами и уже успокоенными нервами, так как фаза принятия пройдена. Тебя встречает самый хороший мальчик, весело виляющий хвостом, а в зубах у него олений рог, который ты оставлял специально для того, чтобы он его грыз... „Посмотри, хозяин! Я грыз только его!“»

«У меня одна из кошек предпочитает пить не из кошачьей миски, а из нашего кувшина с кипяченой водой. И совершенно не парится, что ее кто-то заметит»

«Искала тапочки по всему дому. Нашла»

«Как эволюционировал наш котенок-геймер»

«Поставил видеокамеру наблюдать за проделками кота. Так он, бедный, всю ночь глаз не сомкнул, все дежурил возле нее»

«Похоже, мой котенок вырос»

Ты — не ты, когда голоден

Так вот что на самом деле происходит в душе

Обычный день в Стамбуле

Неуклюжий ниндзя

Бэлла просто обожает лошадиные бега

Каждый божий день Трикси часами сидит в своей «лодке» в джакузи и отказывается выходить

Кажется, он не дает разрешения на съемку

«Эй, теперь моя очередь!»

«Ой, извини, ты здесь спал?»

«Только что установил систему видеонаблюдения»

«Посмотрите, кто сегодня утром активировал мою камеру наблюдения»

«Он спит на кушетке с той стороны стены и иногда вот так смотрит на меня, пока я работаю. Это немного жутко»

Матео был рад снова съездить к ветеринару, потому что ему очень нравится кататься на машине

«Я стала просыпаться уставшей и поняла, что что-то будит меня по ночам. Решила установить камеру с ночным видением, чтобы понять, что происходит»

Бонус: в интеллекте котов мы и не сомневались