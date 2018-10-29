20+ животных, чья непредсказуемость удивила даже их самих

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Когда вы решаете завести питомца, нужно осознавать, что вам придется не только ухаживать за ним и постоянно пополнять запасы корма. Практически каждый день вас ждут еще и удивительные истории с животными в главной роли, которые никому не дадут заскучать.

Мы в AdMe.ru выбрали 20+ самых неожиданных поступков животных, которые их хозяева успели запечатлеть, вовремя схватив камеру.

Когда желание попеть просыпается слишком внезапно

«Он спал, но потом услышал шум в буфете. Даже не открывая глаз, он пришел на кухню, чтобы заполучить немного вкусняшек»

«Разработчики игр, а можно поменьше птиц, пожалуйста?»

«Каждый день с ней — это новые странности»

Ну не все же время быть хорошим мальчиком

Кто в доме хозяин?

«Только завели котенка. Кажется, он хочет быть рядом со мной все время, даже в туалете»

Когда прогулка после дождя прошла слишком активно

«Мой друг собирался лечь спать, но следы чьих-то лапок на покрывале напрочь отбили сон»

Дабл-хоба!

Подушка с сюрпризом

Вот для чего на самом деле нужны ручки на чашках

Что же такого интересного в этой лампе?

«Это пес моих соседей, который любит сидеть на балконе и осуждающе смотреть на других»

Зачем мне кроватки, если у меня есть нога хозяина?

Похоже, он очень рад своей тако-кроватке

«Он, наверное, думает, что я его не вижу»

«План поехать в ветеринарную клинику другим путем сработал... до того момента, пока мы не повернули за угол»

Друг друга животные тоже умеют удивлять

Но людей — все-таки интереснее

Когда кто-то явно еще не готов к ужастикам

А какие самые неожиданные поступки животных вам приходилось наблюдать?