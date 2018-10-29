20+ животных, чья непредсказуемость удивила даже их самих
Когда вы решаете завести питомца, нужно осознавать, что вам придется не только ухаживать за ним и постоянно пополнять запасы корма. Практически каждый день вас ждут еще и удивительные истории с животными в главной роли, которые никому не дадут заскучать.
Мы в AdMe.ru выбрали 20+ самых неожиданных поступков животных, которые их хозяева успели запечатлеть, вовремя схватив камеру.
Когда желание попеть просыпается слишком внезапно
«Он спал, но потом услышал шум в буфете. Даже не открывая глаз, он пришел на кухню, чтобы заполучить немного вкусняшек»
«Разработчики игр, а можно поменьше птиц, пожалуйста?»
«Каждый день с ней — это новые странности»
Ну не все же время быть хорошим мальчиком
Кто в доме хозяин?
«Только завели котенка. Кажется, он хочет быть рядом со мной все время, даже в туалете»
Когда прогулка после дождя прошла слишком активно
«Мой друг собирался лечь спать, но следы чьих-то лапок на покрывале напрочь отбили сон»
Дабл-хоба!
Подушка с сюрпризом
Вот для чего на самом деле нужны ручки на чашках
Что же такого интересного в этой лампе?
«Это пес моих соседей, который любит сидеть на балконе и осуждающе смотреть на других»
Зачем мне кроватки, если у меня есть нога хозяина?
Похоже, он очень рад своей тако-кроватке
«Он, наверное, думает, что я его не вижу»
«План поехать в ветеринарную клинику другим путем сработал... до того момента, пока мы не повернули за угол»
Друг друга животные тоже умеют удивлять
Но людей — все-таки интереснее
Когда кто-то явно еще не готов к ужастикам
А какие самые неожиданные поступки животных вам приходилось наблюдать?
Фото на превью Purpzie / Reddit