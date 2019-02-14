20 животных, которые сорвали джекпот в генетике

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Оригинальные комбинации цвета в природе считаются мутацией. Но, если верить комиксам, не все мутации плохи. Некоторые стали причиной появления удивительных творений, от которых невозможно отвести глаз. И красота буквально исходит от них.

Мы AdMe.ru дождаться не можем, чтобы показать вам животных необыкновенной красоты, которых нам удалось отыскать. Итак, 20 чудо-созданий, которые сделают ваш день ярче.

1. Этот бородатый котик!

2. Классный парик! Хотя секундочку...

3. Усатая Матерь Драконов

4. Зеленоглазый ангелок

5. Смотреть можно, трогать нельзя

6. Царственные особы

7. Целый мир в этих глазах

8. Лисы бывают разных цветов

9. Титул «Самая пушистая кошка года» достается...

10. Эти сестрички просто великолепны

11. Девочка на удачу

12. Немецкие овчарки никогда не были такими обворожительными

13. Пятна или крапинки?

14. «Макияж» в стиле smoky eyes идет всем

15. Черно-золотой питон

16. Кто это у меня за спиной, кроме моего чудесного хвоста?

17. Он настоящий или мраморный?

18. Очковый медведь в маске

19. Сама ночь приложила руку...

20. Это не простая птица!

Какая из этих фотографий произвела на вас самое сильное впечатление? Расскажите, каких необычных животных вы встречали, и обязательно поделитесь фотографиями своих питомцев с оригинальной внешностью!