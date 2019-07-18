20+ животных, которые попали в добрые руки и стали по-настоящему счастливыми

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Взять животное из приюта или подобрать его на улице — это дело благородное и довольно ответственное. Так что если вы хотите сделать добро, обратите внимание на обездоленных братьев наших меньших. Ну а если сомневаетесь в необходимости такого шага, просто посмотрите нашу подборку из треда, где собраны усыновленные животные со светящимися от счастья мордашками.

Редакция AdMe.ru небезралична к этой теме: кто-то из сотрудников уже счастлив с животными из приюта, а кто-то только подумывает завести себе такого питомца.

1. «Когда мы забрали Чарли из приюта и пытались вывести на прогулку, он поначалу боялся и нас, и всех прохожих вокруг. Ну а теперь абсолютно счастлив»

2. От жизни на улице до жизни в простынях. Разница — 24 часа

3. «Я нашел Сойера посреди проселочной дороги в плачевном состоянии. Тогда ему было недель 5, сейчас — 3 года. Он мой самый лучший друг»

4. «Кайд попал в приют в 8 лет, был сильно истощен и болен. С нами он уже 2 года, и мы любим его до безумия»

5. «Братьев Марио и Луиджи мы нашли на шоссе в Пуэрто-Рико. Ранее никогда не задумывались о том, чтобы завести собаку, но, проведя время с этими мордашками, без лишних слов забрали их»

6. От испуганного Джастина, который сменил 3 приюта, до здорового и счастливого пса Марвина

7. «5-недельного Чарли подбросили в мою ветеринарную клинику с острой инфекцией верхних дыхательных путей. Прошел год, и вы только посмотрите на этого упитанного котика»

8. «Только что привезли нашего первого приемного пса домой!»

9. «Вот он — мой Рори! Мы взяли его из приюта вчера, и, кажется, сегодня он выглядит намного счастливее»

10. «Макса очень сильно избили, он плохо видит. Сейчас Макс дома, и он стал моим лучшим другом»

11. «Нашел эту красотку беременной и истощенной. Спустя несколько лет нашей заботы и любви она превратилась в толстенькую и пушистую кошечку»

12. «Мы взяли Генри из приюта прошлой осенью. Он очень хороший большой мальчик!»

13. «Эту 10-летнюю девочку сдали в приют предыдущие хозяева. Понадобилось время, чтобы она вышла из своей скорлупы и доверилась нам»

14. «Мы взяли Шоу из приюта неделю назад и сегодня подстригли его»

15. «Я нашел Гаса в прошлом году, когда прогуливался по лесу. Теперь мы делим с ним одну подушку на двоих»

16. «Слева — Лу, когда мы только привезли его домой, справа — он же спустя 6 месяцев. Взять собаку из приюта стало одним из наших лучших решений в жизни!»

17. «Встречайте Великолепного Джорджа! Мы забрали его месяц назад»

18. «Когда-то Сила оставили на улице, а сейчас у него здоровая жизнь и любящая семья»

19. «Сегодня Вилли нашел свой дом! Я подарю ему большую любовь»

20. «Мы усыновили Атласа, когда были во Флориде. С тех пор прошло 3 года. В свою первую неделю в нашем доме он украл цыпленка гриль с кухни. Но мы ему простили»

21. «Слева — фото Датча из приюта, справа — фото, сделанное спустя год после того, как мы забрали его к себе»

22. Грустный Чарли в приюте и довольный Чарли год спустя

23. «Мои друзья обнаружили это чудо в своей машине. Спустя год он превратился в красивого парня Мацудо»

Может, вы уже воспитываете питомца из приюта? Расскажите о своем опыте.