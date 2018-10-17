20 животных, глядя на которых хочется спросить: «Что ты такое?»
Если вас попросят описать свинью, какой образ первым придет в голову? Многие ответят: «Розовый пятачок и хвост крючком». Но что насчет 4 огромных клыков? А куколки бабочек, которые больше похожи на золотые украшения? Некоторые животные выглядят настолько необычно, что кажется, будто сама Джоан Роулинг случайно обронила свой волшебный чемодан и как минимум 20 фантастических существ сумели выбраться на волю.
AdMe.ru добросовестно отыскал каждое из этих невероятных животных и объединил их в этой статье.
Листоносый мадагаскарский уж
Сатурния луна из семейства павлиноглазок
Южноамериканская гарпия из семейства ястребиных
Бабирусса из семейства свиней
Мексиканский волосатый карликовый дикобраз
Куколка бабочки вида Tithorea harmonia
Лягушка Баджита, или злая щитоспинка
Сферониктерис из семейства листоносых летучих мышей
Дюгонь — единственное в своем роде водное млекопитающее
Улитка вида Calliostoma annulatum
Черепаха матамата, или бахромчатая черепаха
Молотоголовый червь
Медовый муравей
Лишайниковый кузнечик вида Markia hystrix
Амазонский венценосный мухоед из отряда воробьинообразных
Агама мванза — ящерица-Спайдермен
Лягушка-черепаха из семейства австралийских жаб
Длинноухий тушканчик
Будапештский короткоклювый турман
Детеныш и взрослая особь дамасской козы
А какие необычные животные из этой статьи удивили вас больше всего?