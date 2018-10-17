20 животных, глядя на которых хочется спросить: «Что ты такое?»

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Если вас попросят описать свинью, какой образ первым придет в голову? Многие ответят: «Розовый пятачок и хвост крючком». Но что насчет 4 огромных клыков? А куколки бабочек, которые больше похожи на золотые украшения? Некоторые животные выглядят настолько необычно, что кажется, будто сама Джоан Роулинг случайно обронила свой волшебный чемодан и как минимум 20 фантастических существ сумели выбраться на волю.