20+ животных, чье поведение вызывает много вопросов

Если вам кажется, что ваш питомец ведет себя странно, — вы не одиноки. Иногда эти очаровательные создания творят такое, что нам остается только риторически вопрошать «Что случилось с моей собакой?» или «Моя кошка сломалась?» Многие их действия невозможно объяснить — и все равно мы их любим. Потому что, что бы они ни делали, они дарят нам радость.

Мы в AdMe.ru нашли фотографии, которые лишний раз напомнят, на какие веселые безумства способны братья наши меньшие.

1. Чистим, чистим, чистим...

2. Как завести кошку: заказываешь сэндвич, открываешь пакет, наслаждаешься обществом нового соседа

3. Пить воду нелегко

4. «Мой пес не понимает, как работает поводок»

5. Когда ты зол, но ленив. Он сидел так минут 20, прежде чем выбраться оттуда

6. Обнаружен странный пугающий объект. Активирован защитный режим

7. Охота на букашку

8. «А-а-а! В углу паучок!»

9. Собачка не понимает, какая она огромная

10. «Дорогая IKEA, я думаю, моя собака насладилась вашей подушкой куда больше, чем я»

11. Если тебе так удобно, то ради бога

12. «Купила собаке новую миску. Вот так она предпочитает из нее есть»

13. «Боже, я падаю, падаю! Помогите!»

14. «Подождите, это я?»

15. Охота на ни в чем не повинные ступни

16. Они не знают, что в каждой паре есть еще один башмак

17. «Когда я сплю со своей новой игрушечной покрышкой, никто не может ее украсть!»

18. Немного неудобно, но в целом нормально

19. «Нас не было полчаса. Виновник лежал довольный на диване»

20. Нет, он не застрял. Просто схватил игрушку за изнаночную часть и не отпускает

21. «Есть кто-то еще, у кого кот одержим принтером, или только у меня такой чудак?»