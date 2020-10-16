20+ вещей, которые просто надо с чем-нибудь сравнить, чтобы поверить в их размеры

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Когда речь идет о размерах, чаще всего нас впечатляют не сухие цифры, а эффектные сравнения. Что-то очень большое или совсем уж крошечное способно по-настоящему ошеломить, если рядом для наглядности есть привычные вещи или же универсальное мерило — человек.

Мы в AdMe.ru никогда не отказываемся оценить, насколько что-то велико или мало, изумиться этому и в очередной раз убедиться, что окружающий мир полон сюрпризов.

Статуя Единства — самый высокий монумент в мире

Октобас — один из самых больших и редких музыкальных инструментов

А это Little Lady — самая маленькая губная гармошка в мире

«Погрузочно-разгрузочная площадка грузового самолета АН, на котором мне повезло проработать один день»

«Мой дядя, чей рост составляет 190 см, внутри воздушного шара»

Так выглядит одно из самых ядовитых существ в мире — медуза ируканджи

Роза Хильдесхайм — самый старый розовый куст на земле. Предполагается, что ему около тысячи лет

«Перо колибри по сравнению с пенни»

Кане-корсо — псы, чьими предками считаются древнеримские собаки-гладиаторы

«Использовал свою хорошенькую девушку, чтобы показать масштабы этого железного коня»

Куэва-де-лос-Кристалес (Пещера кристаллов) в Мексике. Здесь можно увидеть самые крупные кристаллические образования на планете

Человек в сравнении с подводной частью айсберга

Мини-десерт — идеал для тех, кто следит за своим весом

Человек в сравнении с ковшом обыкновенного карьерного экскаватора

Новорожденные осьминоги

«Уличный фонарь и моя мама»

«Самый маленький дом в Британии и моя девушка, чей рост составляет 152 см»

Человек и лист растения, не зря названного гигантским бразильским ревенем

«Я сфотографировал своих друзей перед этим огромным ледником с расстояния в 2 мили. Похоже на Стену в „Игре престолов“» (ледник Татераат-Сермиат, Западная Гренландия)

Истинный размер ветряков можно осознать, только сфотографировавшись рядом с одним из них

«Рядом с шинами 2-го по величине самосвала в мире — Cat 797F»

Этот чихуахуа пусть и маленький, но очень серьезный пес

А 12-недельный щенок леонберга уже с трудом помещается на ручки