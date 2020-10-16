20+ вещей, которые просто надо с чем-нибудь сравнить, чтобы поверить в их размеры
Когда речь идет о размерах, чаще всего нас впечатляют не сухие цифры, а эффектные сравнения. Что-то очень большое или совсем уж крошечное способно по-настоящему ошеломить, если рядом для наглядности есть привычные вещи или же универсальное мерило — человек.
Мы в AdMe.ru никогда не отказываемся оценить, насколько что-то велико или мало, изумиться этому и в очередной раз убедиться, что окружающий мир полон сюрпризов.
Статуя Единства — самый высокий монумент в мире
Октобас — один из самых больших и редких музыкальных инструментов
А это Little Lady — самая маленькая губная гармошка в мире
«Погрузочно-разгрузочная площадка грузового самолета АН, на котором мне повезло проработать один день»
«Мой дядя, чей рост составляет 190 см, внутри воздушного шара»
Так выглядит одно из самых ядовитых существ в мире — медуза ируканджи
Роза Хильдесхайм — самый старый розовый куст на земле. Предполагается, что ему около тысячи лет
«Перо колибри по сравнению с пенни»
Кане-корсо — псы, чьими предками считаются древнеримские собаки-гладиаторы
«Использовал свою хорошенькую девушку, чтобы показать масштабы этого железного коня»
Куэва-де-лос-Кристалес (Пещера кристаллов) в Мексике. Здесь можно увидеть самые крупные кристаллические образования на планете
Человек в сравнении с подводной частью айсберга
Мини-десерт — идеал для тех, кто следит за своим весом
Человек в сравнении с ковшом обыкновенного карьерного экскаватора
Новорожденные осьминоги
«Уличный фонарь и моя мама»
«Самый маленький дом в Британии и моя девушка, чей рост составляет 152 см»
Человек и лист растения, не зря названного гигантским бразильским ревенем
«Я сфотографировал своих друзей перед этим огромным ледником с расстояния в 2 мили. Похоже на Стену в „Игре престолов“» (ледник Татераат-Сермиат, Западная Гренландия)
Истинный размер ветряков можно осознать, только сфотографировавшись рядом с одним из них
«Рядом с шинами 2-го по величине самосвала в мире — Cat 797F»
Этот чихуахуа пусть и маленький, но очень серьезный пес
А 12-недельный щенок леонберга уже с трудом помещается на ручки
А в вашей коллекции есть фото вещей, чей размер просто поразил вас когда-то? Покажете?
Фото на превью Prime Minister's Office / wikipedia, Live History India / youtube