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20+ вещей, которые просто надо с чем-нибудь сравнить, чтобы поверить в их размеры

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Когда речь идет о размерах, чаще всего нас впечатляют не сухие цифры, а эффектные сравнения. Что-то очень большое или совсем уж крошечное способно по-настоящему ошеломить, если рядом для наглядности есть привычные вещи или же универсальное мерило — человек.

Мы в AdMe.ru никогда не отказываемся оценить, насколько что-то велико или мало, изумиться этому и в очередной раз убедиться, что окружающий мир полон сюрпризов.

Статуя Единства — самый высокий монумент в мире

© Prime Minister's Office / wikipedia, © Live History India / youtube

Октобас — один из самых больших и редких музыкальных инструментов

© Orchestre symphonique de Montréal (Antoine Saito) / wikipedia

А это Little Lady — самая маленькая губная гармошка в мире

© ebay, © Ken Leiboff / youtube

«Погрузочно-разгрузочная площадка грузового самолета АН, на котором мне повезло проработать один день»

© warlockjmr89 / reddit

«Мой дядя, чей рост составляет 190 см, внутри воздушного шара»

© yyuucckkyy / reddit

Так выглядит одно из самых ядовитых существ в мире — медуза ируканджи

© GondwanaGirl / wikipedia

Роза Хильдесхайм — самый старый розовый куст на земле. Предполагается, что ему около тысячи лет

© Bischöfliche Pressestelle Hildesheim / wikipedia

«Перо колибри по сравнению с пенни»

© sonomabud42069 / reddit

Кане-корсо — псы, чьими предками считаются древнеримские собаки-гладиаторы

© Unicornglitteryblood / reddit

«Использовал свою хорошенькую девушку, чтобы показать масштабы этого железного коня»

© deemedunworthy92 / reddit

Куэва-де-лос-Кристалес (Пещера кристаллов) в Мексике. Здесь можно увидеть самые крупные кристаллические образования на планете

Человек в сравнении с подводной частью айсберга

Мини-десерт — идеал для тех, кто следит за своим весом

© 1544c_f / reddit

Человек в сравнении с ковшом обыкновенного карьерного экскаватора

© Blau / pikabu

Новорожденные осьминоги

© ZackoBear / reddit, © photosoflife / reddit

«Уличный фонарь и моя мама»

© BlueMayhem_Uni / reddit

«Самый маленький дом в Британии и моя девушка, чей рост составляет 152 см»

© calmanc / reddit

Человек и лист растения, не зря названного гигантским бразильским ревенем

© Tim-Does-Art / reddit

«Я сфотографировал своих друзей перед этим огромным ледником с расстояния в 2 мили. Похоже на Стену в „Игре престолов“» (ледник Татераат-Сермиат, Западная Гренландия)

© edwardpettengill / reddit

Истинный размер ветряков можно осознать, только сфотографировавшись рядом с одним из них

© BeautifulRock | reddit

«Рядом с шинами 2-го по величине самосвала в мире — Cat 797F»

© dogchowfordinner / reddit

Этот чихуахуа пусть и маленький, но очень серьезный пес

© PastCall / reddit

А 12-недельный щенок леонберга уже с трудом помещается на ручки

© brknhrtsndrm / reddit

А в вашей коллекции есть фото вещей, чей размер просто поразил вас когда-то? Покажете?

Фото на превью Prime Minister's Office / wikipedia, Live History India / youtube
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