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20+ твитов, которые доказывают, что горести и радости у любителей кошек ну очень похожи

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Говорят, люди выбирают домашних животных, ориентируясь на свои личные качества. То есть кошатники и собачники действительно отличаются друг от друга. Например, любители кошек более замкнуты и чувствительны и больше ценят свою независимость, чем поклонники собак. Мы не знаем, действительно ли это так, но уверены, что в нашей подборке твитов каждый владелец мурчащих пушистиков сможет узнать себя. Ну или как минимум просто посмеяться.

А вот мы в AdMe.ru одинаково любим всех животных. Сегодня, к примеру, не смогли пройти мимо остроумных историй пользователей твиттера, посвященных своим и даже чужим котам.

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А у вас кто из четверолапых дома живет? Покажите нам своих любимцев.

Фото на превью MC_Perekis / Twitter
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