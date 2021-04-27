20+ твитов, которые доказывают, что горести и радости у любителей кошек ну очень похожи

Говорят, люди выбирают домашних животных, ориентируясь на свои личные качества. То есть кошатники и собачники действительно отличаются друг от друга. Например, любители кошек более замкнуты и чувствительны и больше ценят свою независимость, чем поклонники собак. Мы не знаем, действительно ли это так, но уверены, что в нашей подборке твитов каждый владелец мурчащих пушистиков сможет узнать себя. Ну или как минимум просто посмеяться.