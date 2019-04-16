20+ случаев, когда у котов слетели настройки

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Наши пушистые друзья — гордые и самодостаточные существа, но и на них частенько находит легкое безумие. И в такие мгновения мы задаемся вопросом: а точно ли коты умнее собак? Но главное в таких ситуациях — не поддаваться на провокации и не заразиться их безбашенностью, чтобы настройки не слетели еще и у нас.

Редакция AdMe.ru удостоверилась в том, что «сбои» у наших кошачьих собратьев происходят довольно часто, в чем вы сами можете убедиться, увидев их последствия.

Во имя кошачьих богов, что у меня на голове?!

Так вот как выглядит кот, который гулял сам по себе

Кажется, где-то открылась тайная школа танцев для котов

«Когда я работала в зоомагазине, принесла домой коробку из-под кошачьей мяты. Кот залез в нее, и весь день его не было видно. Таким я нашла его вечером на балконе»

Он не придумал ничего уютнее, чем сделать себе подстилку из туалетной бумаги

Бой с вешалкой проигран

Ах эта безумная погоня во сне

«Мой кот глупый, но очень милый»

В полнолуние этот кот превращается в балерину

«Мой кот понял, как работает холодильник, и теперь бесконечно пьет свежую прохладную воду»

«Это Маколи. И он совершенно не похож на остальных котов»

Внезапная атака была прервана боевым кличем

Он впервые отправился на прогулку, и похоже, трава сломила его невозмутимость

Весна пришла, пора и котам гнезда вить

«Не спрашивай. Я цветочек».

Когда придумал план захвата мира, но спалился

Он должен был сюда забраться во что бы то ни стало

«Она увидела меня в шапочке для душа и не узнала»

Внезапное котопультирование

Возможно, ему снится, что он просто ручеек возле горы Фудзияма

Если приспичило погреться в лучах лампы, то неважно, где это будет происходить

Вот как мы выглядим, когда кто-то внезапно нас фотографирует

«Это Пиксар. Она знает, когда мне грустно, и делает что-нибудь глупое, чтобы заставить меня рассмеяться»

А какие «сбои» приключались с вашими питомцами?