20+ случаев, когда у котов слетели настройки
Наши пушистые друзья — гордые и самодостаточные существа, но и на них частенько находит легкое безумие. И в такие мгновения мы задаемся вопросом: а точно ли коты умнее собак? Но главное в таких ситуациях — не поддаваться на провокации и не заразиться их безбашенностью, чтобы настройки не слетели еще и у нас.
Редакция AdMe.ru удостоверилась в том, что «сбои» у наших кошачьих собратьев происходят довольно часто, в чем вы сами можете убедиться, увидев их последствия.
Во имя кошачьих богов, что у меня на голове?!
Так вот как выглядит кот, который гулял сам по себе
Кажется, где-то открылась тайная школа танцев для котов
«Когда я работала в зоомагазине, принесла домой коробку из-под кошачьей мяты. Кот залез в нее, и весь день его не было видно. Таким я нашла его вечером на балконе»
Он не придумал ничего уютнее, чем сделать себе подстилку из туалетной бумаги
Бой с вешалкой проигран
Ах эта безумная погоня во сне
«Мой кот глупый, но очень милый»
В полнолуние этот кот превращается в балерину
«Мой кот понял, как работает холодильник, и теперь бесконечно пьет свежую прохладную воду»
«Это Маколи. И он совершенно не похож на остальных котов»
Внезапная атака была прервана боевым кличем
Он впервые отправился на прогулку, и похоже, трава сломила его невозмутимость
Весна пришла, пора и котам гнезда вить
«Не спрашивай. Я цветочек».
Когда придумал план захвата мира, но спалился
Он должен был сюда забраться во что бы то ни стало
«Она увидела меня в шапочке для душа и не узнала»
Внезапное котопультирование
Возможно, ему снится, что он просто ручеек возле горы Фудзияма
Если приспичило погреться в лучах лампы, то неважно, где это будет происходить
Вот как мы выглядим, когда кто-то внезапно нас фотографирует
«Это Пиксар. Она знает, когда мне грустно, и делает что-нибудь глупое, чтобы заставить меня рассмеяться»
А какие «сбои» приключались с вашими питомцами?
Фото на превью DV123 / pikabu