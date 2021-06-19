20+ случаев, когда хозяева кошек и собак сделали обычное фото, а потом воскликнули: «Да это же шедевр эпохи Возрождения!»

Многие владельцы домашних животных периодически хватаются за фотоаппарат, чтобы потом похвастаться своим любимцем в социальных сетях или отправить особо удачные кадры друзьям и родственникам. Но порой среди таких снимков попадаются почти что шедевры эпохи Возрождения. Причем чаще всего они получаются абсолютно случайно.

Мы в AdMe.ru попытались представить, как могли бы называться картины, которые получились у героев этой подборки. Спорим, что некоторые из них вполне могли бы стать украшением выставок или художественных галерей.

В отчаянии

Невинный взгляд

Нарисуй меня, как одну из своих француженок

Кормление кошки

Тедди и его новые друзья в кофейне

Котенок фермера

Практически фрагмент из «Сотворения Адама»

Коты и закат

Охота на птицу

Ночной дозор

Вечная битва света и тьмы

Процитирую Терри Пратчетта: «Это была замечательная битва, поскольку каждая сторона устроила засаду другой». © Lee_Troyer / Reddit

Две собаки на кресле

Возлежание кошки

В ожидании падения кусочка

Кот на тропинке

Хозяйка поместья — гончая Ада

Пушистая безмятежность

Почти Средневековье

Собака у окна. Сомерсет, Великобритания

Взгляд из-под одеяла

В ожидании игры

Одна символизирует низший класс, а другая — аристократию. Обе могут получить этот мяч, но у той, что на диване, есть преимущества: у нее более легкий доступ к игрушке. © tdrusk / Reddit

Пастушья собака с цветами

Если бы это была моя собака, через секунду она бы сделала «чавк». © AccentFiend / Reddit

Восхваление котов

Аристократка в легкой накидке

«Мама прислала мне фотографию своей собаки. Попахивает Рембрандтом».