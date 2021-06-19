20+ случаев, когда хозяева кошек и собак сделали обычное фото, а потом воскликнули: «Да это же шедевр эпохи Возрождения!»
Многие владельцы домашних животных периодически хватаются за фотоаппарат, чтобы потом похвастаться своим любимцем в социальных сетях или отправить особо удачные кадры друзьям и родственникам. Но порой среди таких снимков попадаются почти что шедевры эпохи Возрождения. Причем чаще всего они получаются абсолютно случайно.
Мы в AdMe.ru попытались представить, как могли бы называться картины, которые получились у героев этой подборки. Спорим, что некоторые из них вполне могли бы стать украшением выставок или художественных галерей.
В отчаянии
Невинный взгляд
Нарисуй меня, как одну из своих француженок
Кормление кошки
Тедди и его новые друзья в кофейне
Котенок фермера
Практически фрагмент из «Сотворения Адама»
Коты и закат
Охота на птицу
Ночной дозор
Вечная битва света и тьмы
- Процитирую Терри Пратчетта: «Это была замечательная битва, поскольку каждая сторона устроила засаду другой». © Lee_Troyer / Reddit
Две собаки на кресле
Возлежание кошки
В ожидании падения кусочка
Кот на тропинке
Хозяйка поместья — гончая Ада
Пушистая безмятежность
Почти Средневековье
Собака у окна. Сомерсет, Великобритания
Взгляд из-под одеяла
В ожидании игры
- Одна символизирует низший класс, а другая — аристократию. Обе могут получить этот мяч, но у той, что на диване, есть преимущества: у нее более легкий доступ к игрушке. © tdrusk / Reddit
Пастушья собака с цветами
- Если бы это была моя собака, через секунду она бы сделала «чавк». © AccentFiend / Reddit
Восхваление котов
Аристократка в легкой накидке
«Мама прислала мне фотографию своей собаки. Попахивает Рембрандтом».
А вам приходилось обнаруживать, что случайно сделанное фото питомца вполне можно вставить в рамочку вместо картины?
Фото на превью feit / Reddit
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