20+ мохнатых друзей, которые заполучили новый имидж, и теперь их хоть на красную ковровую дорожку выпускай

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Когда мы хотим быстро и круто изменить свою внешность к лучшему, самый простой способ — это пойти к стилисту и сделать новую стрижку. То же самое можно провернуть с нашими питомцами — просто записать их к грумеру и радоваться кардинальным переменам.

Мы в AdMe.ru, конечно, подозревали, что правильная стрижка может изменить многих четвероногих друзей, но некоторые результаты превосходят все мыслимые ожидания. А в конце вас ждет бонус, который наглядно продемонстрирует непростую работу грумера.

Кардинальная смена имиджа

«Как хорошо, что мы обратились к профессиональному грумеру и не пытались справиться своими силами. Полная трансформация!»

Превращение из замарашки в настоящую леди

Без стрижки он больше походил на ризеншнауцера

Он как будто помолодел

Оказывается, у этой малышки выразительные глаза

Он стал как будто плюшевым

«Опробовала новые ножницы»

Шпицы — одни из самых благодарных «клиентов»

Из «Мистера, крадущего ваш мусор» он превратился в «Мистера, крадущего ваше сердце»

«Чувствую себя круто, потому что успешно сделала свою первую стрижку для эрдельтерьера»

Роскошное фото в стиле «до и после»

Кто бы мог подумать, что за этим комком шерсти скрывалась такая очаровательная мордашка

Первая стрижка у профессионала

После стрижки он даже стал улыбаться

Кажется, новый имидж ей по душе

Настоящий стиляга

«Похоже, сегодня ко мне на стрижку привели койота»

До и после. Да, это одна и та же собака

Новый имидж может поменять даже выражение мордочки

Прелестный джентльмен

Бонус: вот так выглядит грумер за работой