20+ мохнатых друзей, которые заполучили новый имидж, и теперь их хоть на красную ковровую дорожку выпускай
Когда мы хотим быстро и круто изменить свою внешность к лучшему, самый простой способ — это пойти к стилисту и сделать новую стрижку. То же самое можно провернуть с нашими питомцами — просто записать их к грумеру и радоваться кардинальным переменам.
Мы в AdMe.ru, конечно, подозревали, что правильная стрижка может изменить многих четвероногих друзей, но некоторые результаты превосходят все мыслимые ожидания. А в конце вас ждет бонус, который наглядно продемонстрирует непростую работу грумера.
Кардинальная смена имиджа
«Как хорошо, что мы обратились к профессиональному грумеру и не пытались справиться своими силами. Полная трансформация!»
Превращение из замарашки в настоящую леди
Без стрижки он больше походил на ризеншнауцера
Он как будто помолодел
Оказывается, у этой малышки выразительные глаза
Он стал как будто плюшевым
«Опробовала новые ножницы»
Шпицы — одни из самых благодарных «клиентов»
Из «Мистера, крадущего ваш мусор» он превратился в «Мистера, крадущего ваше сердце»
«Чувствую себя круто, потому что успешно сделала свою первую стрижку для эрдельтерьера»
Роскошное фото в стиле «до и после»
Кто бы мог подумать, что за этим комком шерсти скрывалась такая очаровательная мордашка
Первая стрижка у профессионала
После стрижки он даже стал улыбаться
Кажется, новый имидж ей по душе
Настоящий стиляга
«Похоже, сегодня ко мне на стрижку привели койота»
До и после. Да, это одна и та же собака
Новый имидж может поменять даже выражение мордочки
Прелестный джентльмен
Бонус: вот так выглядит грумер за работой
А у вас есть питомцы? Вы водите их на стрижки?
Фото на превью banjogitup / Reddit
Поделиться этой статьёй