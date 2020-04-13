20+ животных, которые, будь их воля, вообще не отходили бы ни на шаг от человека

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Ученые не могут сказать однозначно, может ли развиваться депрессия у животных, но определенные поведенческие расстройства у них наблюдаются. Особенно часто они возникают тогда, когда домашние питомцы разлучаются со своими хозяевами или когда им не уделяется достаточно внимания. В таком случае ветеринары зачастую прописывают антидепрессанты и рекомендуют хозяевам подольше оставаться со своими любимцами.

AdMe.ru напоминает этой подборкой, как важно находить время на то, чтобы провести его с четвероногими членами семьи и показать им, что вы в них нуждаетесь. А в бонусе в конце статьи мы оставили наглядный пример того, к чему может привести нежелание хозяина замечать своего хорошего мальчика.

1. «Я совершила ошибку, показав ей однажды на своем мониторе видео для кошек. Теперь каждый раз, когда я сажусь за работу, она думает, что пришло время смотреть видео»

2. «Разговаривала с сестрой по FaceTime, когда Зик захотел моего внимания»

3. «Каждый раз, когда я ухожу из дома, мой кот стоит возле окна и плачет»

4. Добби всегда кричит, когда его долго не замечают

5. «Так моя собака намекает, что хочет выйти на прогулку»

6. Он всем своим видом показывает, что думает по поводу вечной занятости хозяина

7. «Я сказала папе, что они с Кодой уделяют слишком много внимания друг другу. Тогда он попросил меня опубликовать их лучшее фото и прислал это»

8. Как только ни извернешься, чтобы тебя наконец-то заметили

9. «Моя кошка, которая раньше была бездомной, всегда очень взволнована, когда я прихожу домой. Чем дольше я отсутствую, тем более требовательной она становится»

10. Этой кошке без разницы, что именно вы с ней делаете, до тех пор, пока она привлекает ваше внимание

11. «Мой котенок кричит каждый раз, когда я ухожу. Он не позволяет мне спокойно мыть посуду. Приходится носить его в своей кофте, пока я занимаюсь домашними делами»

12. «Она должна была убедиться, что находится ближе ко мне, чем мой ноутбук»

13. Кошка не могла спуститься вниз, пока вокруг бегали собаки, но ей очень хотелось внимания

14. «Это происходит каждый день, когда я прихожу домой с работы»

15. «Этот парень вел себя странно и вяло. Мы отвезли его к ветеринару и обнаружили, что он ревнует к новым котятам и просто хочет внимания. Потратили $ 120, но все еще очень сильно его любим»

16. «Мой кот всегда взмахивает лапами в воздухе, когда хочет, чтобы его заметили. Сделал снимок в самое подходящее время»

17. «Мой портативный столик для ноутбука оснащен ящичком, размеры которого идеально подходят для ежика»

18. «Ты принимал душ слишком долго, мне нужно внимание!»

19. И так она делает всякий раз, когда садишься работать

20. «Моя собака всегда переворачивается на спину, чтобы тренер посмотрел на нее»

21. «Вот моя любимая фотография моей девочки. Она выглядит совершенно расстроенной, понимая, что больше не находится в центре внимания»

22. Дейзи делает так, когда хочет, чтобы ее заметили. Так что в основном 24/7 она именно так и выглядит

Бонус: вот что бывает, когда хорошего мальчика не замечают

Как ваши питомцы требуют от вас внимания?