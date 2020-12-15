20+ питомцев, которые смотрят на человека с такой любовью, что словами не передать

Вряд ли кто-то будет оспаривать тот факт, что домашние питомцы испытывают к своим хозяевам сильную любовь. Ведь порой достаточно даже одного взгляда, чтобы убедиться в привязанности животного к родному человеку. Да и сами люди настолько умиляются, когда их пушистики по-особенному на них смотрят, что не могут не запечатлеть на фото эти моменты.

Мы в AdMe.ru отыскали как раз такие снимки, на которых кошки и собаки буквально прямо в душу своему хозяину заглядывают.

«Лия впервые дома. Это она смотрит на моего мужа, и в ней уже столько любви!»

Взгляд, как у любой собаки из диснеевского мультфильма

«Приютили этого малыша несколько недель назад. Он был очень застенчивым, но теперь не оставляет меня в покое»

Взгляд, полный любви

«Мой новый лучший друг»

«Не могла отпустить его после этого взгляда»

«Это Белла. Она кладет голову на ногу и покачивается, чтобы привлечь внимание. И делает так, пока ее не погладишь»

«Милкшейк наслаждается моей безработицей»

Первый осторожный, но восхищенный взгляд

«Как она смотрит на моего мужа»

«Такую морду он делает, когда я смотрю телевизор вместо того, чтобы пойти с ним на прогулку»

«Как моя кошка восхищенно смотрит на меня»

«Стелла обожает подолгу гулять, обниматься, а еще любоваться на своего дорогого человека»

«Мы с Максом вместе уже 17 лет, и он до сих пор пытается заставить меня кормить его пораньше»

Ты еще не закончил работать, человек?

«Вот как Рей прижимается ко мне на диване»

Она любит своего папочку

«Ками делает то, что умеет лучше всего»

«Мы с ней похожи тем, что и меня, и ее усыновили в возрасте одной недели»

«Это первая ночь Лолиты дома»

«Думаю, назову ее Азулой»

Взгляд, который говорит сам за себя