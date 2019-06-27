20+ питомцев, которые найдут уютное местечко где угодно

32 4

36

8k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У всех котов есть суперспособность: они могут с комфортом устроиться где угодно. От мраморной статуи до обуви хозяина — им везде хорошо и уютно. Кстати, таким талантом обладают не только коты, но и другие братья наши меньшие. Или даже большие, ведь в качестве бонуса вас ждет фото сиесты в зоопарке.

Устраивайтесь поудобнее и вместе с AdMe.ru убедитесь, что наслаждаться жизнью можно в самых неожиданных местах и позах.

Кошки везде найдут удобное место

Вражеский захват кроличьего дома

Как вам такое ведерко KFC?

Котам тоже нравится греться у огня

Сплю, где хочу

Мне так удобно!

А ведь хозяева наверняка долго его искали

Уж здесь я точно высплюсь!

Можно попробовать выиграть сонного питомца

Оба кажутся весьма довольными происходящим

Я, пожалуй, здесь посижу

«Я искала их 2 часа. Они пролезли позади духовки в ящик со сковородками и уснули прямо под крышкой»

Инженеры действительно заморочились, чтобы включить в комплектацию этой машины держатель для кошек

Зато у него есть кот в сапогах. Буквально

А вот и немного отлично приготовленного риса

Тебе что, нужна раковина?

«Я подписываю документы, чтобы забрать Люси домой. Она внимательно наблюдает»

«Если я задерживаюсь в школе, моя кошка начинает игнорировать мое личное пространство»

Гифка, которая показывает всю суть кошачьего взгляда на мир

Это Таббс. Таббс бросает вызов гравитации

Удобно, мягко, приятно

Маленький спальный мешок для маленького друга

Вместе всегда уютнее

«Одна из наших уток прогнала этого малыша, и он пришел ко мне. Он не выпускал меня из поля зрения в течение 2,5 дней. А сейчас он устал играть в траве и растянулся на моей руке, чтобы немного вздремнуть»

Мусор для человека, но сокровище для собаки

Бонус: даже большие кошки любят картонные коробки

А где любят устраиваться поудобнее ваши питомцы?