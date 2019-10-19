20+ особенностей кошек, которыми не могут похвастать другие животные

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Даже если вы не кошатник, то все равно согласитесь: кошки — существа особенные. У них есть целый набор качеств и свойств, которые выделяют их на фоне всех животных нашей планеты. И мы думаем, что именно поэтому эти домашние хищники завоевали такую сумасшедшую популярность в мире.

Мы в AdMe.ru любим всех животных, но все же кошки сумели занять в нашем сердце самое почетное место. И если посмотреть на весь арсенал, которым они покоряют человечество, то оно и неудивительно.

Внеземное происхождение кошек уже ни у кого не вызывает сомнений

Вот, впервые зафиксированный наукой момент прибытия кошки на поверхность Земли

Котики латают черные дыры в окружающем нас пространстве

Они медитируют по нескольку часов в день и могут запросто погрузить вас в нирвану с помощью мурчания

Подушечки на кошачьих лапках обладают магическим свойством: не родился еще тот человек, который смог бы устоять и не потрогать эти чудо-бобы

Кошки в совершенстве владеют гипнозом. Иначе как еще объяснить их умение подчинять нас своей воле, чтобы мы безропотно выполняли все их капризы

Именно кошки научили древних египтян поклоняться богу солнца

Кошки могут испытывать наше терпение как угодно и сколько угодно. При этом всегда выходят сухими из воды благодаря природной наглости и шарму

Пока одни терпеливо ждут, когда судьба проявит благосклонность, кошки просто идут и берут свое

У котиков особые отношения с дверью: они всегда должны быть по ту сторону. А потом по эту. А затем снова по ту. До бесконечности. Даже если это дверь кукольного домика

Как терминатор Т-1 000, кошки принимают форму той поверхности, с которой соприкасаются

Кошки — прирожденные фотомодели: это факт, не требующий доказательств

Но это не значит, что они будут гореть желанием сфотографироваться вместе с вами

Ни одно существо на земле не умеет так мастерски строить глаза кота из «Шрека»

Да и в целом маленькие домашние хищники — отменные актеры и актрисы с широчайшим спектром эмоций и мимики

Чего только стоит драматическая роль «больная лапка», когда кошка не получает внимания, или ловушка-животик, в которую хозяева попадают раз за разом

Кошки знают, как заставить нас вовремя кормить их. И поверьте, лучше не филонить

Кошки обладают невероятной грацией, их «хоба» давно стало культовым, а ночные тыгыдыки вошли в историю

Эти своенравные комки шерсти могут запросто давать нам мастер-классы по умению любить себя и наслаждаться жизнью

Еще они умеют сами заводиться в доме. Как правило, им достаточно вежливо сидеть в коробочке и скромно ждать хозяина

Только помните: кошки имеют свойство накапливаться

Мы готовы подписаться под каждым пунктом выше. Может, вы знаете еще пару кошачьих особенностей, которые стоило бы включить в этот список?