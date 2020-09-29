20+ неведомых животных, которых вы не увидите в наших зоопарках

Ученые описали 1,6 млн видов животных на нашей планете. О некоторых из них мы узнали на школьных уроках, других видели в зоопарках и энциклопедиях. Но еще сотни тысяч видов, о которых мы не знаем, могут нас довольно сильно удивить.

AdMe.ru взлетел высоко в небо и опустился на дно океана, чтобы разглядеть странных животных, о существовании которых мы и не подозревали.

Древесная аброния

Такие ящерицы бывают разных цветов, например изумрудные. Сейчас эти создания, которые похожи на обитателей выдуманной в Голливуде планеты, находятся на грани вымирания. Они похожи на маленьких драконов без крыльев.

Кроличий бандикут

Милый сумчатый зверек родом из Австралии, которая богата на странных, очаровательных животных. До прихода европейцев кроличьи бандикуты, или, как их еще называют, билби, занимали около 70 % территории Австралии. Однако в настоящее время их значительно меньше. Хотя в Австралии они популярны, потому что на Пасху активно продают не пасхальных шоколадных кроликов, а шоколадных билби. Причина в том, что кролики наносят вред: губят молодые деревца, поедают саженцы и были причиной вымирания некоторых животных. А еще такая шумиха помогает привлечь внимание к проблеме исчезновения бандикутов. Об этом ушастом животном сняли мультфильм «Билби» (Bilby) в 2008 году.

Черная рыба оранда

В сети этих рыб назвали «голодной ежевикой». Этот вид выведен искусственно, поэтому такие рыбы бывают не только черные, но и, например, золотые.

Пиросомы

«Вы не обманете меня. Они выглядят как ванильное печенье».

Эти колониальные животные, обитающие в теплых водах, на ощупь твердые, словно огурцы. Пиросомы бывают разных видов: одни достигают размеров более 9 метров, другие светятся в темноте вод.

Чертов цветок

Вид богомолов под названием «чертов цветок», словно танцующий фламенко на этой фотографии, имитирует листья и цветы. Эта маскировка скрывает хищника от потенциальной добычи, а также одновременно и защищает самого богомола от хищников покрупнее.

Винторогий козел

Козлы с вьющимися рогами находятся под угрозой исчезновения. Не всем особям этого вида повезло с таким украшением. У самок небольшие рожки — всего 20–30 см, а вот такими «завитками» до 1,5 метра могут похвастаться только самцы.

Кокосовый осьминог

Эти осьминоги используют кокосовую скорлупу для того, чтобы прятаться в ней. А еще эти удивительные существа умеют бегать на двух ногах, вернее, щупальцах.

Бразильский ябиру

Статный представитель семейства аистовых благодаря своим длинным ногам может достигать роста 1,2 метра. А его видный клюв вырастает до 30 см.

Цепкохвостый дикобраз

Вопреки распространенному мнению, дикобразы не могут стрелять иглами. Фактически иголки — это просто модифицированные волоски, которые приподнимаются, если животное возбуждено или встревожено.

Южноамериканские бабочки

Куколки южноамериканской бабочки Mechanitis polymnia больше напоминают елочные игрушки, нежели творение природы, так как они невероятного золото цвета и переливаются на солнце.

Паук «сверкающий маффин»

Исследователи окрестили этого паука «сверкающий маффин» (sparkle muffin), ведь именно так ласково назвала его аспирантка Калифорнийского университета, которая обнаружила этот вид. Такими яркими наростами на спине славятся самцы, которые также не прочь исполнить яркие брачные танцы.

Лиственный морской дракон

Также этого обитателя глубин называют морской конек-тряпичник. Тело его может вырастать до 35 см и покрыто отростками, которые напоминают то ли листья, то ли водоросли, то ли плавники. С их помощью животное не передвигается, а маскируется. А перемещается он благодаря маленьким почти прозрачным плавникам, которые колышутся до 10 раз в секунду.

Бабочка хохлатка-буцефал

У этой бабочки отличная маскировка: ее непросто отличить от сучка на дереве. Таких ночных насекомых можно встретить в Европе, Сибири и на Дальнем Востоке.

Морское перо

Светящиеся перья — это не растения, а животные. Они питаются небольшими организмами, захваченными щупальцами. Чаще всего предпочитают обитать на больших глубинах.

Аргонавты

Малыш осьминог-аргонавт.

Оказывается, аргонавты — это не только персонажи древнегреческой мифологии, которые искали золотое руно, но и род головоногих моллюсков. Раковины этих моллюсков хрупкие и служат для откладывания яиц, а не для защиты. А также с помощью ракушки самки аргонавтов регулируют плавучесть: набирая воздух в раковину, поднимаются на поверхность, а захлопывая — подгружаются на глубину.

Нубийская щурка

Эта птица словно побывала у самого модного колориста. При этом она не только красивая, но и умная. Щурки охотно используют страусов, жирафов и антилоп для охоты за насекомыми: они садятся на спины крупных животных, катаются на них и высматривают пищу. К тому же ноги крупных зверей распугивают притаившихся насекомых, которые взлетают и оказываются в клюве хитрой пестрой красотки.

Cтеклянный сомик

Этих прозрачных сомов можно поселить в аквариуме у себя дома и наблюдать за ними сколько захочется.

Чёрный ринопитек

Над внешностью этой обезьяны словно поработал пластический хирург. Ее мордочка имеет такой вид из-за отсутствия носовых костей. Курносая обезьяна живет выше других приматов: она обитает в хвойных лесах на высоте примерно от 900 до 4 600 метров над уровнем моря.

Проехидна

В отличие от своего более популярного родственника ехидны, у героя нашей подборки иглы короче и их количество меньше, при этом они еще и частично скрыты в шерсти. Пожалуй, заметнее всего отличаются морды: у проехидны она длиннее. Кстати, у животного отличное обоняние.

Такин

Крупное млекопитающее живет на одной территории с такими хищниками, как тигр, гималайский медведь, леопард, снежный барс, волк, но при этом настоящая угроза для массивного такина исходит не от этих хищников. Опасен для такина человек, который охотится на него ради мяса и шкуры.

Великолепный пёстрый голубь

Окрас этой птицы больше напоминает не творение природы, а детские шалости. Такие голуби не кидаются под колеса автомобилей в городах, а мирно живут в тропических лесах и мангровых зарослях.

Ящерица-«аквалангист»

Водяной анолис может проводить под водой до четверти часа, образуя воздушный пузырь на голове. С помощью него он способен дышать под водой, а не просто задерживать дыхание на довольно длительный срок.

Сальпа

Еще эту сальпу называют Salpa maxima. Такие прозрачные существа имеют особенность: они объединяются и образуют цепочки более метра в длину. Такие цепочки хрупкие, и в них может быть нескольких сотен особей. Колонии сальп чаще всего встречаются в Южном океане, но их можно увидеть и в водах всех других океанов, кроме Северного Ледовитого.