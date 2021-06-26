20 ярких доказательств того, что милым питомцем может быть не только кот или пес, но и кое-кто поэкзотичнее

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Когда речь заходит о домашних питомцах, мы сразу же представляем пушистую кошечку или веселого игривого пса. И это вполне естественно, ведь перед их безграничным обаянием, пожалуй, не устоит вообще никто. Но ведь коты и собаки далеко не единственные представители животного мира, которые отлично уживаются рядом с людьми.

Мы в AdMe.ru вдоволь насмотрелись на фото пользователей, которые завели необычного питомца. И теперь мы точно знаем, что милыми могут быть абсолютно все звери. Даже те, от которых этого совсем не ждешь.

«Тедди не в восторге от прогулок и просто превратился в блин»

Этот крольчонок носит рюкзачок

«Как-то раз я повредил ногу, играя на заднем дворе, и не мог идти. Так моя свинка побежала за помощью и привела маму»

«Мой хорек-альбинос»

«Валентино наслаждается своей прогулкой»

«Узрите же великого волшебника из паучьего королевства!»

«Наш ежонок совершил побег! После 15 минут настоящей паники мы увидели это»

«Мой хомячок только-только закончил наматывать круги по дивану. Теперь он выглядит так»

«Микрокорова — это официально самое милое из того, что я видела сегодня»

Мило, ага. Вот только это не корова, а козленок. © Shiza_b**t / Twitter

«Кролик решил зевнуть именно в тот момент, когда я делал селфи»

«Это Эдди. Временами он просто чертовски фотогеничен»

«У нас уже 10 лет живет белка»

«Этот крысеночек украл наши сердца. Мы влюблены по уши»

«Путешествовать в одиночку — опасная затея. Поэтому пришлось взять с собой товарища»

Сон застал его прямо на полу

«У меня есть гусь. Его зовут Уточка!»

«Это наша 8-летняя курочка Пироженка со своими детьми»

«Мы стали старше на пару лет. Но некоторые вещи не меняются»

Вы только взгляните на губы этой морской свинки. Она же победитель генетической лотереи!

«Моя непоседливая „булочка с корицей“»