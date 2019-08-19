20 мурчащих номинантов на звание самого пакостного кота года

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В среднем кошки спят по 15 часов в сутки. Львиную долю оставшегося времени они размышляют над тем, что бы этакого съесть — сметанки, мяска или вон того паука. Конечно же, пушистые мерзавцы не забывают часть времяпрепровождения посвятить ночным тыгыдыкам. А самый любимый отрезок своего бдения они целиком и полностью отдают планированию и совершению новых проделок.

Мы в AdMe.ru знаем, что на этих милах просто невозможно долго обижаться, поэтому делимся проступками, которые эти хвостатые злодеи совершают ну просто замурчательно!

Любой двуногий хорошо работает лишь под чутким руководством

«Да-да, мне удобно»

Твое лицо, когда хозяин достал из-под дивана все накопленные тобой богатства

Размер котика на масштаб бардака никак не влияет

«Я рада, что могу создать уют для тех, кто в этом нуждается... Даже в таких ситуациях»

Пить из одного стакана всегда вкусней

«Мне кажется, что кошка, которую мы взяли из приюта, начинает потихоньку к нам привыкать»

«Собаки скулили возле своей коробки с едой. Оказывается, наша новая кошка решила присвоить их корм. Совершенно бесстыжая»

Картина «3 настроения кота»

«Оставил его одного всего на 5 минут»

Главное — не спугнуть кота, иначе все разлетится к мурчащей матери

Когда случайно увидел сон хозяина

Этот кот в душе великий декоратор

«Это должна была быть ее кошка. А я теперь не могу даже поиграть в Xbox без этой дурилки»

«Я понятия не имею, как он умудрился туда залезть»

Этому коту нужно было срочно передать сообщение в космос

«Она обожает „рисовать“ водой из своей миски»

Эта жертва была слишком легкой добычей

Твоя довольная морда, когда ты успеваешь стащить вкусняшку, пока хозяйка не видит

Бывает, стоишь, принимаешь душ, как вдруг...

А какие злодеяния совершали ваши любимцы?