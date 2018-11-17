20 котов, у которых была всего секунда, чтобы прославиться. И они воспользовались ею сполна

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Котики и интернет неразлучны. Быть может, наши усатые друзья и против своей бешеной популярности в сети, но их хозяева продолжают выкладывать фото питомцев вновь и вновь, чтобы поднять настроение миллионам пользователей интернета.

AdMe.ru покажет 20 снимков, на которых представители кошачьих запечатлены в самый подходящий момент их жизни. Усаживайтесь поудобнее, пришло время улыбок и мимимишных картинок. Листайте до конца — там вас ждет бонус с крайне трогательным моментом.

1. Какая актерская игра! Какой талант!

2. У каждого есть друг, который портит фото, и коты не исключение

3. «Наша кошка восхищается моей беременной женой»

4. «Ему просто необходимо было посмотреть, как я режу лук»

5. «Родители на день рождения подарили мне казан, но, похоже, кот решил, что ему он нужнее»

6. Присел, задумался и выдал всю свою человеческую сущность

7. Невидимый партнер для танго

8. Каждому хозяину кота нужен стеклянный стол. Именно по этой причине

9. Супермен в кошачьем обличье

10. Прощание после дневной романтической прогулки

11. Король игры в прятки

12. Похоже, этому коту сообщили, что в отпуск едет не он, а только его фотография на чемодане

13. Кот, который проиграл бой с любопытством

14. Хоба!

15. Двойное «хоба!»

16. «Не понимаю, куда ты все время смотришь? Я же тут!»

17. «Соседская кошка, похоже, не очень рада, что мы установили новый вход с микрочипом: теперь она не может своровать себе второй завтрак»

18. «Мой мальчик всегда пытается запрыгнуть в холодильник, когда я его открываю. Это первый раз, когда у него получилось»

19. Когда решил мяукнуть и зевнуть одновременно

Бонус: этот рыжий пушистик осознал, что его забирают из приюта и у него наконец-то есть дом и семья

А у вас есть представители кошачьих дома? Каково это — делить с ними кров?