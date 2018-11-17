20 котов, у которых была всего секунда, чтобы прославиться. И они воспользовались ею сполна
Котики и интернет неразлучны. Быть может, наши усатые друзья и против своей бешеной популярности в сети, но их хозяева продолжают выкладывать фото питомцев вновь и вновь, чтобы поднять настроение миллионам пользователей интернета.
AdMe.ru покажет 20 снимков, на которых представители кошачьих запечатлены в самый подходящий момент их жизни. Усаживайтесь поудобнее, пришло время улыбок и мимимишных картинок. Листайте до конца — там вас ждет бонус с крайне трогательным моментом.
1. Какая актерская игра! Какой талант!
2. У каждого есть друг, который портит фото, и коты не исключение
3. «Наша кошка восхищается моей беременной женой»
4. «Ему просто необходимо было посмотреть, как я режу лук»
5. «Родители на день рождения подарили мне казан, но, похоже, кот решил, что ему он нужнее»
6. Присел, задумался и выдал всю свою человеческую сущность
7. Невидимый партнер для танго
8. Каждому хозяину кота нужен стеклянный стол. Именно по этой причине
9. Супермен в кошачьем обличье
10. Прощание после дневной романтической прогулки
11. Король игры в прятки
12. Похоже, этому коту сообщили, что в отпуск едет не он, а только его фотография на чемодане
13. Кот, который проиграл бой с любопытством
14. Хоба!
15. Двойное «хоба!»
16. «Не понимаю, куда ты все время смотришь? Я же тут!»
17. «Соседская кошка, похоже, не очень рада, что мы установили новый вход с микрочипом: теперь она не может своровать себе второй завтрак»
18. «Мой мальчик всегда пытается запрыгнуть в холодильник, когда я его открываю. Это первый раз, когда у него получилось»
19. Когда решил мяукнуть и зевнуть одновременно
Бонус: этот рыжий пушистик осознал, что его забирают из приюта и у него наконец-то есть дом и семья
А у вас есть представители кошачьих дома? Каково это — делить с ними кров?
Фото на превью mrsbaklava / imgur