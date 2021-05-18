20+ кошек и собак, которые зарыли топор войны и живут душа в душу

Кошки и собаки издавна считаются заклятыми врагами, но на самом деле они прекрасно могут ладить между собой. Более того, некоторые представители «противоборствующих кланов» умудряются жить в любви и согласии и даже помогать друг другу.

Мы в AdMe.ru с удовольствием рассмотрели фотографии Мурок и Шариков, которые взяли и подружились назло всем стереотипам.

«У нас родились щенки. Мама приходит только покормить и проверить, как дела. Кот Нюха взял на себя остальные заботы»

«Моя подруга завела кошку, и ее собака сразу усыновила ее. Они всегда так спят»

«А дедушка спит там, в прихожей, на коврике»

«Моя соседка на днях нашла бездомную кошку и беспокоилась, как она уживется с ее собакой. Я бы сказал, что у них все в порядке»

«Они одержимы друг другом, а я — ими»

Пожилая овчарка буквально ожила, когда в дом взяли котофана

«Год назад у нее были проблемы со здоровьем и она мало двигалась, а теперь мы даже вынуждены сдерживать их забеги по дому».

«Моя собака Берни и кошка Мико. Когда-то я спас их обоих. Очень люблю их»

«Они обожают друг друга, но я впервые поймала их обнимающимися»

«Этот кот из моего района всегда защищает своего маленького друга — щенка»

«Моя девушка переехала ко мне со своей кошкой. Мы зря беспокоились о том, как моя собака переживет это»

Когда ты единственная собака в деревне, а дружить хочется

«У маминого мопса родились щенки. Какая милая семья!»

«Вот в каком виде я застал их сегодня утром»

Каспер и Изюмка дружат с самого первого дня знакомства

«Изначально мне это милым вовсе не казалось, потому что кошка заваливала щенка, лапами зажимала и не отпускала. Я боялась: может, она думает, что это мышь, так играется, пока не съест. Но нет, тут любовь с первого взгляда».

«Мои кот и пес — лучшие друзья»

«Показывай, кто на тебя задирался?»

Когда кот появился, он был не больше головы собаки, и она воспринимала его исключительно как живой обед. Но прошло немного времени, и этих двоих стало не разлучить

«И не дай бог котика обижал кто-то, собака тут же неслась на разборки».

«У моей собаки рак. Я заметил, что они с котом стали больше обниматься с тех пор, как пес заболел»

Ох уж эти хвосты

«Кошка и собака моего друга любят обниматься»

«Мой кот очень сильно заболел и не может ходить. Мама прислала фотографии, как собака жалеет любимого дружбана. До слез»

«Мой пес Муха и кот соседский — друзья»