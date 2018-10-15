20+ гордых животных-бунтарей, которым нет дела до человеческих правил

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Люди очень любят правила и ограничения — согласитесь, у каждого из нас есть свои «пунктики». И для наших любимцев у нас тоже есть набор инструкций: где спать, что есть, что можно делать / трогать, что нельзя. Но вот у животных свое мнение на этот счет, и иногда они устают быть послушными и делают то, что им вздумается.

Мы в AdMe.ru тоже нередко сталкиваемся с нашими домашними «бунтовщиками» и сегодня решили поделиться с вами доказательствами свободолюбия животных.

1. Надпись: «Не плавать». «Ну технически я сижу, а не плаваю»

2. Надпись на табличке: «В этой экспозиции нет животных». А вот уточке как-то наплевать на это

3. «Я выгнал своего пса из дома за то, что он встал на обеденный стол, и вот его ответ»

4. Мама учит котенка преодолевать преграды

5. Не руби сук, на котором сидишь

6. Собакам можно быть везде!

7. Надпись гласит: «Только белое». А вот кот с этим категорически не согласен

8. Кошка явно дала понять, что она думает об этих ваших правилах

9. Табличка предупреждает: «Запрещено выгуливать собак». Что, правда?

10. Если сесть на слово «нельзя», то тогда все можно

11. Надпись: «Никаких собак на этом диване». «А я, между прочим, читать не умею»

12. Хм, как-то это подозрительно по-кошачьи

13. Надпись: «Запрещено играть с мячом». «А я бунтарь от природы!»

14. «О, вы мне целых две кроватки купили? Что ж, посплю-ка я на комоде»

15. Правила для слабаков!

16. Надпись: «Пожалуйста, не надо лазить по камням». А козы по природе очень упрямые

17. Надпись: «Пожалуйста, не оставляйте напитки без присмотра». Эту подсказку для людей надо срочно уничтожить

18. Табличка гласит, что птицам — налево. Но этот голубь сам себе хозяин

19. «Так, я сверху — и что дальше?»

20. Коты всегда должны лежать на чем-то теплом и мягком, даже если это кабан

21. «О, я тут присяду, можно?»

22. Кто сказал, что крутить колесо можно только изнутри?

А какими выходками удивляли вас ваши питомцы? Делитесь с нами в комментариях.