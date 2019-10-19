20+ фото животных, которые нужно смотреть каждый раз, когда накатывает осенняя хандра
Все мы то и дело впадаем в состояние, когда все буквально валится из рук, хочется завернуться в теплый плед и смотреть любимые фильмы, попивая горячий чай или какао. Особенно остро это проявляется в осеннюю пору. И если провернуть фокус с пледом далеко не всегда возможно, то просмотр фото милых и смешных животных устроить легко — он поможет восстановить баланс душевного тепла в организме.
Мы в AdMe.ru уверены, что, посмотрев на пушистых героев этой фотоподборки, вы захотите вернуться в начало статьи и взглянуть на них еще раз, чтобы хорошее настроение не покидало вас весь день.
«Моя девушка чистила утром зубы, когда из-под раковины вдруг выскочил „монстр“»
Кажется, что это облако шерсти вот-вот взлетит
«Хотел завести котенка, но переживал, что собаке идея не понравится. Это спустя 3 дня»
«Моя девушка прислала мне это фото сегодня утром»
Именно так выглядит крепкий и здоровый сон
Я тьма, я ужас, летящий на крыльях ночи! Испугайтесь меня! Ну пожалуйста...
Эта хорошая девочка знает, насколько важна гигиена зубов, и проявляет максимум терпения
Так и хочется поперебирать пальцами эти складочки!
«Каждое утро он укладывается рядом, зная, что я поглажу его животик. А потом берет мою руку и делат так»
«Вам нравится моя борода?»
Этот малыш соболь превышает все допустимые нормы мимимишности
Что может быть лучше, чем розовые подушечки на лапках суточного щенка?
«Морда, которую я вижу, если продолжаю спать после того, как прозвенел будильник»
Брови действительно меняют лицо
Правильный способ носить кофту с капюшоном
«Каждое утро мы с женой просыпаемся вот так»
Все мы иногда немного ежик
Тот случай, когда за камерой наблюдения тоже установлено наблюдение
Маленький приятель просто хотел получить ломтик хлеба
Самый колоритный сельский житель
Бонус: фото, которое нужно пересматривать каждый раз, когда нужно срочно поднять себе настроение
Мы знаем, что у многих из вас дома тоже есть четырехлапые «антидепрессанты». Покажите фото своих любимцев — давайте вместе не дадим осени шанса заставить нас хандрить!
Фото на превью Mabaum / Reddit