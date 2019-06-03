20+ фото, полных милоты, которая помещается в ладонях
Животные обладают даром вызывать у нас восторг и восхищение с самого рождения. Их малыши бывают настолько очаровательны, что мимиметры рядом с ними просто отказываются работать. Сегодня мы со всей серьезностью заявляем: у нас есть все доказательства того, что вся милота мира может поместиться в ладонях.
AdMe.ru обследовал социальные сети и нашел фото крохотных малышей, которые украдут ваше сердечко навечно.
Крохотная коала легко помещается в ладонях
Лысая морская свинка так похожа на крошечного бегемота
Малыши крольчата прекрасны
Мармозетка — самая маленькая обезьянка в мире
Этот пушистый комок — детеныш выдры
Крохотный спящий бурундучок
Вы когда-нибудь видели детеныша краба? Знакомьтесь, это он
Черепашонку комфортно в ладошке
А это новорожденный опоссум
Кажется, этот маленький ежик улыбается
Даже детеныши змеи выглядят очень мило
Малыша сенегальского галаго так и хочется погладить
Новорожденный крольчонок сладко спит в ладони
Детеныши хомяков такие крохотные и щекастые
Малыш котенок растет во сне
Кажется, что птенец чайки на 100 % состоит из белого пуха
Рисовая амадина в ладошке чувствует себя как в гнезде
Этот малыш недавно вылупился из перепелиного яйца
Мышатам тоже нужен отдых
Этот таинственный зверь — крапчатая сумчатая куница
Маленький хамелеон ведет себя очень осторожно
Дремлющая морская свинка
Малыш сахарной сумчатой летяги
А это новорожденная рыба-еж
Детеныши скунса рождаются совсем крохотными
Малыш зайчонок
Этот маленький хомяк похож на крохотную мягкую игрушку
Малыши каких животных кажутся вам самыми милыми?
Фото на превью PrivatePractice / imgur