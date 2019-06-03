20+ фото, полных милоты, которая помещается в ладонях

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Животные обладают даром вызывать у нас восторг и восхищение с самого рождения. Их малыши бывают настолько очаровательны, что мимиметры рядом с ними просто отказываются работать. Сегодня мы со всей серьезностью заявляем: у нас есть все доказательства того, что вся милота мира может поместиться в ладонях.

AdMe.ru обследовал социальные сети и нашел фото крохотных малышей, которые украдут ваше сердечко навечно.

Крохотная коала легко помещается в ладонях

Лысая морская свинка так похожа на крошечного бегемота

Малыши крольчата прекрасны

Мармозетка — самая маленькая обезьянка в мире

Этот пушистый комок — детеныш выдры

Крохотный спящий бурундучок

Вы когда-нибудь видели детеныша краба? Знакомьтесь, это он

Черепашонку комфортно в ладошке

А это новорожденный опоссум

Кажется, этот маленький ежик улыбается

Даже детеныши змеи выглядят очень мило

Малыша сенегальского галаго так и хочется погладить

Новорожденный крольчонок сладко спит в ладони

Детеныши хомяков такие крохотные и щекастые

Малыш котенок растет во сне

Кажется, что птенец чайки на 100 % состоит из белого пуха

Рисовая амадина в ладошке чувствует себя как в гнезде

Этот малыш недавно вылупился из перепелиного яйца

Мышатам тоже нужен отдых

Этот таинственный зверь — крапчатая сумчатая куница

Маленький хамелеон ведет себя очень осторожно

Дремлющая морская свинка

Малыш сахарной сумчатой летяги

А это новорожденная рыба-еж

Детеныши скунса рождаются совсем крохотными

Малыш зайчонок

Этот маленький хомяк похож на крохотную мягкую игрушку

Малыши каких животных кажутся вам самыми милыми?