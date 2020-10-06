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20+ финалистов конкурса комедийной фотографии природы. Ничего уморительнее вы сегодня не увидите

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Объявлены финалисты ежегодного конкурса Comedy Wildlife Photography Awards — лучшие снимки с комичными моментами из жизни диких животных. К каждому из них можно придумать десятки остроумных подписей и рассылать друзьям в соцсетях вместо гифок и мемов, ведь все мы ежедневно попадаем в ситуации, которые можно проиллюстрировать хоть фоточкой с тигром, которого все достали, хоть снимком застрявшего в дупле енота.

AdMe.ru уже отдал свой голос за самый выразительный снимок. Вы тоже можете найти здесь своего фаворита и проголосовать за него на сайте конкурса.

1. «А Колобок во-о-он туда покатился»

© Ayala Fishaimer / Comedy Wildlife Photo Awards 2020

2. Если у вас был неудачный день, просто посмотрите на енота, который застрял в дупле

© Charlie Davidson / Comedy Wildlife Photo Awards 2020

3. «Пошли, я знаю классный паб!» — «Идем!» — «А где Саня?» Саня:

© Christina Holfelder / Comedy Wildlife Photography Awards 2020

4. Кажется, эта черепаха хочет что-то сказать тем, кто загрязняет океан

© Mark Fitzpatrick / Comedy Wildlife Photography Awards 2020

5. «Соблюдай социальную дистанцию!»

© Petr Sochman / Comedy Wildlife Photo Awards 2020

6. Когда только начал осваивать управление хоботом

© Tim Hearn / Comedy Wildlife Photo Awards 2020

7. «Хвоста-атые качели летят-летят-летя-ят...»

© Thomas Vijayan / Comedy Wildlife Photography Awards 2020

8. Солист

© Roland Kranitz / Comedy Wildlife Photo Awards 2020

9. «Парень, тсс, ты нас тут не видел»

© Kay Kotzian / Comedy Wildlife Photo Awards 2020

10. «Ну ма-ам!»

© Max Teo / Comedy Wildlife Photo Awards 2020

11. Вот разбойник!

© Sally Lloyd Jones / Comedy Wildlife Photo Awards 2020

«Рыбалка запрещена».

12. Похоже, кое-кто сейчас отправится во френдзону

© Luis Burgueño / Comedy Wildlife Photo Awards 2020

13. «Дай кусочек!»

© Krisztina Scheeff / Comedy Wildlife Photo Awards 2020

14. Тигриный фейспалм

© JAGDEEP-RAJPUT / Comedy Wildlife Photo Awards 2020

15. Когда вода в ванне слишком горячая

© Wei Ping Peng / Comedy Wildlife Photo Awards 2020

16. Кажется, кто-то ябедничает

© Manoj Shah / Comedy Wildlife Photo Awards 2020

17. «Ну, допустим, ку-ку»

© Esa Ringbom / Comedy Wildlife Photography Awards 2020

18. «Что-то утро сегодня недоброе»

© Jacques Poulard / Comedy Wildlife Photo Awards 2020

19. Мастер маникюра

© Daniele D'Ermo / Comedy Wildlife Photo Awards 2020

20. «Эй, крошка, познакомимся?»

© Arthur Telle Thiemann / Comedy Wildlife Photography Awards 2020

21. Скука

© Marcus Westberg / Comedy Wildlife Photo Awards 2020

22. «А я ему говорю: „Не бойся, я тебя не съем“»

© Bernhard Esterer / Comedy Wildlife Photo Awards 2020

23. Есть 2 типа жирафов...

© Brigitte Alcalay Marcon / Comedy Wildlife Photo Awards 2020

24. Пусть у вас будет отличный день!

© Ken Crossan / Comedy Wildlife Photo Awards 2020

Какому снимку вы присудили бы 1-е место?

Фото на превью Ayala Fishaimer / Comedy Wildlife Photography Awards 2020
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