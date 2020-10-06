20+ финалистов конкурса комедийной фотографии природы. Ничего уморительнее вы сегодня не увидите

Объявлены финалисты ежегодного конкурса Comedy Wildlife Photography Awards — лучшие снимки с комичными моментами из жизни диких животных. К каждому из них можно придумать десятки остроумных подписей и рассылать друзьям в соцсетях вместо гифок и мемов, ведь все мы ежедневно попадаем в ситуации, которые можно проиллюстрировать хоть фоточкой с тигром, которого все достали, хоть снимком застрявшего в дупле енота.

AdMe.ru уже отдал свой голос за самый выразительный снимок. Вы тоже можете найти здесь своего фаворита и проголосовать за него на сайте конкурса.

1. «А Колобок во-о-он туда покатился»

2. Если у вас был неудачный день, просто посмотрите на енота, который застрял в дупле

3. «Пошли, я знаю классный паб!» — «Идем!» — «А где Саня?» Саня:

4. Кажется, эта черепаха хочет что-то сказать тем, кто загрязняет океан

5. «Соблюдай социальную дистанцию!»

6. Когда только начал осваивать управление хоботом

7. «Хвоста-атые качели летят-летят-летя-ят...»

8. Солист

9. «Парень, тсс, ты нас тут не видел»

10. «Ну ма-ам!»

11. Вот разбойник!

«Рыбалка запрещена».

12. Похоже, кое-кто сейчас отправится во френдзону

13. «Дай кусочек!»

14. Тигриный фейспалм

15. Когда вода в ванне слишком горячая

16. Кажется, кто-то ябедничает

17. «Ну, допустим, ку-ку»

18. «Что-то утро сегодня недоброе»

19. Мастер маникюра

20. «Эй, крошка, познакомимся?»

21. Скука

22. «А я ему говорю: „Не бойся, я тебя не съем“»

23. Есть 2 типа жирафов...

24. Пусть у вас будет отличный день!