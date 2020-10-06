20+ финалистов конкурса комедийной фотографии природы. Ничего уморительнее вы сегодня не увидите
Объявлены финалисты ежегодного конкурса Comedy Wildlife Photography Awards — лучшие снимки с комичными моментами из жизни диких животных. К каждому из них можно придумать десятки остроумных подписей и рассылать друзьям в соцсетях вместо гифок и мемов, ведь все мы ежедневно попадаем в ситуации, которые можно проиллюстрировать хоть фоточкой с тигром, которого все достали, хоть снимком застрявшего в дупле енота.
AdMe.ru уже отдал свой голос за самый выразительный снимок. Вы тоже можете найти здесь своего фаворита и проголосовать за него на сайте конкурса.
1. «А Колобок во-о-он туда покатился»
2. Если у вас был неудачный день, просто посмотрите на енота, который застрял в дупле
3. «Пошли, я знаю классный паб!» — «Идем!» — «А где Саня?» Саня:
4. Кажется, эта черепаха хочет что-то сказать тем, кто загрязняет океан
5. «Соблюдай социальную дистанцию!»
6. Когда только начал осваивать управление хоботом
7. «Хвоста-атые качели летят-летят-летя-ят...»
8. Солист
9. «Парень, тсс, ты нас тут не видел»
10. «Ну ма-ам!»
11. Вот разбойник!
«Рыбалка запрещена».
12. Похоже, кое-кто сейчас отправится во френдзону
13. «Дай кусочек!»
14. Тигриный фейспалм
15. Когда вода в ванне слишком горячая
16. Кажется, кто-то ябедничает
17. «Ну, допустим, ку-ку»
18. «Что-то утро сегодня недоброе»
19. Мастер маникюра
20. «Эй, крошка, познакомимся?»
21. Скука
22. «А я ему говорю: „Не бойся, я тебя не съем“»
23. Есть 2 типа жирафов...
24. Пусть у вас будет отличный день!
Какому снимку вы присудили бы 1-е место?
Фото на превью Ayala Fishaimer / Comedy Wildlife Photography Awards 2020