20 доказательств того, что питомцы — это вечная бесплатная развлекуха на дому

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Опытные хозяева домашних животных всегда готовы схватиться за фотоаппарат, чтобы запечатлеть чудачества своих подопечных. Благо поводов для этого бывает предостаточно: то кот неожиданно решит заняться йогой, то пес выдаст такую улыбку, что хоть стой, хоть падай.

У многих сотрудников AdMe.ru тоже живут пушистые питомцы. Поэтому мы с полным правом подтверждаем: с этими ребятами точно не заскучаешь.

А ведь до этого он был золотистым ретривером

У них там что, совещание?

«Он помогает мне работать за компьютером»

Кажется, этот рыжик просит почитать ему вслух

«А она точно знает, как ремонтировать мой телевизор?»

«Мой кот все время так лежит. Вроде бы ему удобно»

Пожалуй, у каждого из нас есть такой сверхпозитивный друг

«Мой кот решил, что он немного обезьянка»

Когда каждый день начинается с улыбки

«Честно говоря, не знаю, что с ним такое»

«Моя любимая фотография нашей собаки после целого дня охоты за грибами»

«Этим громким „мяу“ он сообщает мне, что сбил лампу со стола»

Примерно так выглядит котойога

«Мой кот Альфонсо поймал первую в жизни мышь. В его глазах сейчас чудная смесь замешательства, страха и сожаления»

«У нас большой двор, но кое-кто никак не может просто обойти этот горшок»

То ли кот, то ли смайлик

И ей еще интересно, почему у нее болят щеки. Милая, это из-за твоей каменной подушки!

А у этого парня, наверное, после сна ноют зубы и нос

«Кот ругается на меня, пока я не помогу ему забраться туда»

Судя по направлению взгляда, на потолке тоже рыбки