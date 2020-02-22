20 доказательств, что для настоящей дружбы не существует барьеров

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Большинство животных, если верить специалистам, способны лишь заводить знакомства, а для более стойких отношений у них недостаточно внутренних ресурсов. Однако даже ученые признают, что кое-какие звери все-таки могут водить дружбу с себе подобными: это приматы, лошади, слоны, киты и верблюды.

Мы в AdMe.ru готовы доказать, что любому зверьку доступно человеческое понимание дружбы. Причем друзей наши герои выбирают весьма необычных. В конце статьи есть маленький бонус: кое-кто предпочитает общение с неодушевленными предметами, и эта связь никого не оставит равнодушным.

1. Когда хозяева Галакси завели крыса Берни, кошка взяла его под опеку и воспитала как собственного котенка

2. Голубь из Японии по имени Поппо завел дружбу с попугаем Пиппи и иногда катает его на спине

3. Голубь Герман подружился со щенком чихуахуа Ланди. У Ланди не двигаются задние лапки, но его пернатого друга это совершенно не смущает

4. Сиба-ину по кличке Гаку живет в доме с двумя котами. Один из них успел стать псу настоящим другом

5. «Кот Феликс. Характер нордический, но с птичками нежен. И попугай Кузя, который блестяще исполнял песню про Антошку и сказку про курочку Рябу»

6. «Это Ринго и безымянная куница, которая исчезла так же внезапно, как и появилась. Когда видела собаку, бежала к ней, и они начинали играть. Пес ее иногда хватал и носил во рту»

7. «Иннокентий Хвастуновский, Хома и Шоколад. Кто есть кто, догадайтесь сами»

8. В семье из Санкт-Петербурга живут сурикат Суря и кот Найс. Хозяева говорят, что это была дружба с первого взгляда

9. «Пес моего друга встретил на прогулке олененка»

10. Пони Спэнки отказывался возить на себе людей, и ситуацию спас пес по кличке Делли. Пони охотно возит на себе собаку, а их дружба длится уже 8 лет

11. Пес по кличке Муз был уже взрослым, когда в дом принесли 5-недельную лисичку Юнипер. С тех самых пор животные вместе едят, играют и спят

12. Пес Бу на прогулке нашел птенца. Сороку полечили, назвали Майком и попытались отпустить. Но не тут-то было. Майк отказался улетать и остался жить в квартире с новым другом

13. «Около моего универа бродит сладкая парочка — кот и утка. Они действительно дружат»

14. Эту утку вырастила мама-кошка. Теперь птичка по праву считает себя котенком

15. Пес Генри и кот Балу не просто дружат, но и путешествуют вместе. Их хозяева обожают походы и всегда берут животных с собой

16. От теленка Джеймса отказалась мама, и его вырастили местные собаки. Теперь Джеймс повзрослел, но продолжает считать себя одним из них

17. Кот Гас и фламандский гигант по кличке Уоллес вместе выросли и стали удивительно похожими. Они одинаково спят, умываются и клянчат вкусняшки

18. Ящерице по имени Чарльз совершенно все равно, что его пушистый друг Бейби имеет небольшую изюминку во внешности. Дружбе это точно не помеха

19. Взрослый мопс по кличке Пигтейл живет в доме с 5 мини-пигами. Кажется, пес отлично мимикрирует

20. В этой семье живет уже не мини-пиг, а самый настоящий свин, который, похоже, искренне считает себя собакой

Бонус: американский кот Оззи «дружит» с персиками. Он их не ест, только спит рядом или охраняет

А ваши хвостатые товарищи дружат с кем-нибудь? Присылайте фото питомцев — пусть они получат очередную порцию лайков.