20 четвероногих, которые наполнены любовью по самые кончики своих мохнатых ушей

Если четвероногие и могут научить чему-то своих владельцев, так это преданной и беззаветной любви. Пусть они не в состоянии выразить свои чувства словами, но их глаза так и сияют нежностью и привязанностью. И хозяева готовы простить своим питомцам любые шалости и причуды ради незабываемых моментов, наполненных молчаливыми признаниями.

Мы в AdMe.ru, прошерстив просторы интернета, нашли самые душевные фото мохнатых, которые по накалу чувств готовы поспорить со слезоточивой мелодрамой.

«Эти взгляды Беллы способны растопить мое сердечко»

«Действительно стоит найти себе кого-нибудь, кто бы смотрел на тебя такими глазами»

«А он ведь и правда думал, что мне понравится этот подарочек»

«Мы вот уже 13 лет друзья не разлей вода»

«Наша кошка действительно обожает моего мужа»

«Похоже, кто-то здесь не хочет, чтобы я играл»

«Эта кошечка на нас так смотрела! Мы просто не могли не забрать ее домой»

«Похоже, мой котенок влюбился»

«Барышня требует почесушек»

«Тоска ест меня поедом. Но когда мой котейка одаривает меня такими взорами, надежда возвращается»

«Мы с моим парнем съехались. Кажется, наши песели теперь тоже братья на века»

«Ветчина и Фасолька»

Вот она, настоящая любовь

«Мой кошак предпочитает спать в обнимку»

«Наша кошка обожает мою жену. Только посмотрите, как она улыбается в ее объятиях»

«Забрал этого котика из приюта 3 недели назад. Какими же глазами он смотрит на меня и как хватается за мою руку до сих пор»

«Рой — приютский кот, и я его третий владелец. Меня предупреждали, что котейке потребуется время, чтобы привыкнуть ко мне. Это наше фото на второй день»

«Сегодня дети ушли в школу и наш песель захандрил»

«Такими глазами наша кошечка смотрела на моего мужа все время по пути домой. Настоящая папина дочка»

«Эти милые взоры нашей пожилой девочки дарят мне столько радости»