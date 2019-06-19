20+ человек, которые заводили собаку, а получили комнатного медведя

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Вы никогда не задумывались над тем, понимают ли большие собаки, насколько они реально большие? Потому что порой создается впечатление, что эти плюшевые гиганты живут с убеждением, что они как были щенятами, так ими и остались, просто все вокруг резко уменьшилось. И все, что нужно этим малышам, — это к хозяину на ручки и чтобы почесали за ушком. Ну и плотно поесть, конечно же.

Мы в AdMe.ru, кажется, открыли новую закономерность: чем больше собака, тем меньше у вас шансов остаться к ней равнодушными. Вот тому 20+ убедительных доказательств.

1. «Неуловимый 80-килограммовый щеночек»

2. Вы бы точно уступили такому песику место в метро

3. Во сне быстрее растут не только дети, но и собаки

4. Если и делать селфи, то только такие

5. Можно ли сказать, что это хозяин делит с тобой кровать, а не ты с ним, если ты больше его в 2 раза?

6. От такого ничего не скроешь

«Он нашел лакомства».

7. Быстрее чужих детей растут только чужие собаки

8. С таким одеялком зимой не пропадешь

9. Осторожно: сладкий носик

«Осторожно: сторожевая собака».

10. Для сравнения: голова аляскинского маламута и человека

11. Этот большой мальчик думает, что он все еще щенок, и пытается уместиться на ручках хозяина

12. Прошло каких-то 3 месяца

13. «Мой дурачок лежит так уже минут 20. Ни разу не шелохнулся»

14. Вот если бы только про эту парочку сняли кино

16. Человек ростом 1,58 метра в сравнении с собакой весом 122 кг

16. «Хорошего мальчика», как и хорошего человека, должно быть много

17. Ничего особенного, хотя нет, постойте

18. Разве можно стать слишком большим для обнимашек?

19. За ним как за плюшевой стеной

20. «Забрали из приюта пиренейскую горную собаку. Она лапочка»

21. Грустный взгляд — его конек

22. «Еще год назад ситуация была под контролем, а потом случилось это»

23. «Когда твой пес думает, что он ручная собачка»

Вопрос на засыпку: медведь или собака?

Что бы вы сделали первым делом, если бы встретили на улице одного из этих «хороших мальчиков»?