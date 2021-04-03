20 человек, которые завели кота и навсегда забыли о понятии «личное пространство»

То, что котики делают жизнь лучше, — известный факт. Эти милые создания каждый раз вызывают у нас кучу позитива. Вот только есть сфера, где коты отнюдь не самые лучшие помощники. Речь о работе. И нам прекрасно известно, на что способны эти озорники, когда что-то идет не по их кошачьему плану.

Мы в AdMe.ru по собственному опыту знаем, как сложно бывает человеку заниматься делами, когда его «усатый хозяин» решительно против. Можно сказать, работа и котики абсолютно несовместимы, и герои нашей сегодняшней подборки — яркое тому доказательство.

«Уверена, что не хочешь поиграть со мной?»

«Я работаю на швейной фабрике, и моя начальница ужасно строгая. Она не сводит с меня глаз!»

«Обнаружил усердно работающего сотрудника фотоцентра»

Прелести работы из дома

«Меня официально отвлекли»

«Время от времени мой кот подглядывает за мной. Это одновременно мило и жутковато»

«Многие в Японии сейчас работают из дома. Рокси не возражает»

«Из-за нехватки места мне и моему коллеге приходится делить один стол»

Его «пожалуйста-не-ходи-сегодня-на-работу» лицо

Ни у одной из моих кошек не было такого выражения мордочки. Уверен, что оно запатентовано собаками. © ChandlerMc / Reddit

«Это Декстер. Ему нравится отвлекать меня»

«У меня есть ленивый коллега, который постоянно спит и кричит на меня, если я пробую заняться делами. Вот так наглость!»

«Не могу перестать смеяться над этим»

«И как, по их представлению, я буду работать из дома?»

«Мама жаловалась, что коты ходят по столу и мешают ей. Я предложила поставить коробки. Она отнеслась к этому скептически. Но сработало»

«Пс-с-с... Хватит уже работать»

Команда трудолюбивых компьютерных специалистов

«Коллега принесла своего котенка. Рабочий день отменяется»

Как выпрашивать внимание, когда твой человек занят

«Это кот из аптеки, в которой я работаю. Вместо того чтобы помогать, он дерет наши стулья и спит весь день. Но почему-то ему платят больше всех»

«Ты там черное с белым не мешаешь?»