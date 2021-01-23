20+ человек, которые завели дома крошечное счастье. Оно мурчит и легко помещается в ладошку

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Многие из нас хотели в детстве завести котенка. «Вот вырастешь и переедешь, тогда хоть крокодила в свой дом тащи», — говорили строгие родители. Ну вот, собственно, мы и взрослые, а значит, пришло время исполнить свою мечту. Пусть даже она будет периодически качаться на шторах и прогонять нас с любимой кровати.

Мы в AdMe.ru тоже любим вспоминать детство своих питомцев и вздыхать о том, как быстро они растут. А проделки пушистиков — это всегда тема отдельного большого разговора.

Хозяин чихнул и тут же за это поплатился

«Моя сестра взяла домой крошечный пушистый комочек. На ее первом фото я увидела это»

Как же он похорошел за 5 месяцев!

«Эта малышка показывает нам свою безграничную способность любить. Добро пожаловать в семью!»

«Дочка застелила ему кроватку и подарила мишку»

Когда сразу видно боевой характер

«Моя мама сделала котенку шапочку из салфетки»

«Он пытался угнать мою машину»

Примерно так выглядит первый в жизни кусь

А что вы хотели, зубки-то чешутся

«Вот так выглядел наш кот, когда был совсем крохой. Моя шея до сих пор его любимое место для сна»

«Мой котенок в крошечной волшебной шляпе»

Когда деревья были большими, а кровати — похожими на футбольное поле

«Мы нашли брошенного котенка. Он исхудал, но, кажется, понемногу поправляется»

«Мой котенок в компании с игрушкой для прорезывания зубов»

Кто первый встал, того и тапки

Мама-кошка создала свою ксерокопию

Котенок спит на работе. Ему можно

«Тут дети играют. На кухне умоешься»

«6 котят решили спать кучей на моей кровати»

Ох уж эти крошечные остренькие хвостики!

Умаялся, бедняга

«Я пошел в строительный магазин, а вернулся домой с котенком»

«Мне пришлось потратить на ее поиски целых полчаса. Дело было в небольшой 1-комнатной квартире»