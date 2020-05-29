20 человек, которые хотели завести кота, а получили пушистого нахала

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В отличие от других домашних животных кошки сохраняют независимость и контроль над своей жизнью. Они идут куда хотят, делают то, что им вздумается, и позволяют себя погладить только тогда, когда у них есть для этого настроение. Может, именно поэтому за один их милостивый взгляд мы готовы простить им какие угодно проделки?

Редакция AdMe.ru уверена: усатые прохвосты уже давно поняли, что им сойдет с лап что угодно, и совсем перестали стесняться и испытывать угрызения совести.

Раньше он был уличным котом и никто не учил его вести себя прилично. Поэтому у него до сих пор ужасные манеры

Ему не разрешают сидеть на столе, но так просто сдаваться он не намерен

«Вот почему мне нельзя держать в доме растения»

«Тебе здесь что-то нужно, человек?»

«Джелли повадилась сидеть на Wi-Fi-роутере, пришлось даже поставить специальную защиту. Неделю она вела себя спокойно, а потом перевернула все эти ограждения и снова улеглась на него»

Он очень гордится своей работой

«Вот как он разбудил меня сегодня в 3 утра»

Пойман с поличным

«Сегодня я узнал, что в моем диване есть дыра»

«А ну-ка подвинься»

«Только что покрыл столешницу лаком, и вот»

«Сегодня Джерри понял, что если отключить вентилятор ночью, то люди рано проснутся. Вот он, гордый собой, в 6:35 утра моего выходного»

«Огромное спасибо, кот»

«В его распоряжении любая поверхность на кухне, но он, конечно, захотел посидеть в моей тарелке»

Это Муча, и она спит только так

«Прошлой ночью, пока люди спали, я скинула на пол торт, который приготовили на день рождения человеческого ребенка. И мне совсем не стыдно»

Такер (слева) нахватался у своей сестры Логан дурных привычек

«А что я такого сделала?»

«Очевидно, им не очень нравится, что я повесил жалюзи»

«Я у тебя тут чуть-чуть попробую»

Какие проказы сходят с лап вашим питомцам? Расскажите нам о них и, конечно, покажите.