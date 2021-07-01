19 животных, которые даже в самый скучный денек умудряются вляпаться в переделку

Мы, люди, можем даже не осознавать, какими приключениями подчас наполнена жизнь наших домашних животных: хозяин заменил песок в лотке, удалось своровать заветный кусочек курочки, повезло забраться в тесный ящик. И это еще цветочки. Некоторые усатые даже в самый обычный день умудряются вляпаться в переделки, а потом попробуй их оттуда вытащи.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, чем занимаются наши пушистые друзья, когда отдыхают от роли милых и воспитанных.

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Кто-то испачкался

«Я вернулся из леса, впустите же меня!»

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4 стадии знакомства с кошачьей мятой

Сунул всю мордочку в песок

Кое-кто нашел самое теплое место в доме

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«Джеральд забыл, где тут выход»

За 2 секунды до падения

«Я не всегда залезаю куда-то... Но, если что, предпочитаю свернутые ковры»

Когда толстый брат застрял в туннеле кошачьего дерева, но по телику показывают твое любимое шоу

«Услышала шум в кладовой. Этому псу уже 11 лет, но он еще никогда не опускался до такой низости. Объелся муки и теперь удивлен, что его рот полон теста»

«Утром выглянул за дверь и увидел его. Это не мой кот»

«Сняли с собаки конус. Она тут же его нашла и застряла в нем задом наперед»

«Не могла не сфоткать эту милоту. Он пытался напасть на меня, но свалился с кошачьего дерева »

«У моих родителей убежал кот. 5 МЕСЯЦЕВ СПУСТЯ ветеринар позвонил нам, потому что кот на плакате „Найден“ сильно походил на нашего. Кое-кто явно очень сожалел о своем жизненном выборе»

«Ой, а тут теснее, чем я думал»