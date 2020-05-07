19 животных, чьи эмоции на морде написаны

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Считается, что животные менее эмоциональны, чем люди, по крайней мере внешне. Но есть питомцы, которые это опровергают, ведь они вполне могут улыбаться, возмущаться, ревновать, и эти чувства ни с чем не спутаешь, потому что они вполне понятно их выражают.

Мы в AdMe.ru поверили каждой мордочке, которая попала в эту статью, ведь все эти животные были искренни как никто.

«Это Фрида. Она съела целую пачку сыра, пока я была в душе»

Когда сказал псу, что соседская собака беременна

«Стой. Какая такая работа?»

Злость, гнев, экспрессия!

«Вот как кошка отреагировала на то, что мы завели нового щенка»

Он такой грустный, потому что не может поиграть с детьми и просто наблюдает за ними с балкона

«С вечера не кормили кошку, чтобы отвезти ее на анализ крови. Все утро до открытия ветеринарной клиники я наблюдала вот это»

«Наконец уговорила папу отдать мне пса, которого он держал в клетке в гараже. Теперь он очень счастлив»

«Хотела сфотографировать кота в лучах солнца, как вдруг он посмотрел на меня...»

Он рад, ведь бабочка почесала ему животик

Сегодня ровно год с того дня, как его забрали домой, и он очень рад своему торту

«Что ты делаешь в моем доме?»

«И как работать в таких условиях?»

«И что ты здесь забыл?»

Их характеры вполне можно понять по эмоциям, написанным на мордочках

Она так рада торту на день рождения, что даже, кажется, улыбается

Ее зовут Тонка. Это ее первый поход в парк, и она немного смущена

«Кажется, запахло чем-то вкусненьким»

Когда твой кот очень любит есть растения