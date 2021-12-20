19 мохнатых хулиганов, которые творят все что их душеньке угодно
Питомцы могут быть теми еще проказниками, даже очень тихие и послушные нет-нет да и вытворят что-нибудь этакое. Особенно популярно у наших любимцев: поедание бумаги, разбивание горшков с цветами, царапанье и подгрызание диванов. Также встречаются уникумы, которые вторгаются на вашу территорию и делают что хотят. И вы этих животных, между прочим, видите в первый раз.
Мы в AdMe.ru по себе знаем, что если любимец решил хулиганить, то его почти невозможно остановить — просто нечасто получается засечь засранца на месте преступления. И у героев нашей подборки так же.
«Моя супруга обнаружила незнакомца, который делал тосты на ее кухне. Это лисий кузу»
«Вот как выглядит 9-месячный диван, если вы владелец невоспитанного кота»
«Вчера вечером в пакете было 4 рогалика. Сегодня утром...»
«Это были новые жалюзи!»
«Кот сбил что-то с полки в ванной. Когда я наклонилась, чтобы поднять это, он решил запрыгнуть мне на спину и устроиться там»
«Она делает так каждое утро, пока я не покормлю ее»
«Пришла домой, а тут такое»
«Я полагаю, что акт хулиганства тут очевиден»
«После нескольких недель собирания картины снова и снова я наконец сдалась и сложила пазлы обратно в коробку»
«Я разложила полотенца, чтобы сушилась посуда»
«Проснулась сегодня вот от этого. Очевидно, он думает, что я не даю ему достаточно лакомств»
«Новый кот моей свекрови официально заявил о своем превосходстве»
«Пойман за поеданием искусственного снега с рождественской елки»
«Пока меня не было, он притащил новый рулон из ванной на кухонный стол»
«Он придавил все мои цветы, а потом просто уставился на меня»
«Я сегодня купила рождественскую елку»
«Да, это кафе. И я не знаю этого кота»
«Я люблю собак»
«Я вышла из душа и нигде не могла найти мою кошку. Буквально перерыла весь дом, пока наконец не нашла ее здесь»
А ваши питомцы тоже пакостят или они тише воды и ниже травы?
Фото на превью junebugnteddie / Reddit
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