19 мохнатых хулиганов, которые творят все что их душеньке угодно

Питомцы могут быть теми еще проказниками, даже очень тихие и послушные нет-нет да и вытворят что-нибудь этакое. Особенно популярно у наших любимцев: поедание бумаги, разбивание горшков с цветами, царапанье и подгрызание диванов. Также встречаются уникумы, которые вторгаются на вашу территорию и делают что хотят. И вы этих животных, между прочим, видите в первый раз.

Мы в AdMe.ru по себе знаем, что если любимец решил хулиганить, то его почти невозможно остановить — просто нечасто получается засечь засранца на месте преступления. И у героев нашей подборки так же.

«Моя супруга обнаружила незнакомца, который делал тосты на ее кухне. Это лисий кузу»

«Вот как выглядит 9-месячный диван, если вы владелец невоспитанного кота»

«Вчера вечером в пакете было 4 рогалика. Сегодня утром...»

«Это были новые жалюзи!»

«Кот сбил что-то с полки в ванной. Когда я наклонилась, чтобы поднять это, он решил запрыгнуть мне на спину и устроиться там»

«Она делает так каждое утро, пока я не покормлю ее»

«Пришла домой, а тут такое»

«Я полагаю, что акт хулиганства тут очевиден»

«После нескольких недель собирания картины снова и снова я наконец сдалась и сложила пазлы обратно в коробку»

«Я разложила полотенца, чтобы сушилась посуда»

«Проснулась сегодня вот от этого. Очевидно, он думает, что я не даю ему достаточно лакомств»

«Новый кот моей свекрови официально заявил о своем превосходстве»

«Пойман за поеданием искусственного снега с рождественской елки»

«Пока меня не было, он притащил новый рулон из ванной на кухонный стол»

«Он придавил все мои цветы, а потом просто уставился на меня»

«Я сегодня купила рождественскую елку»

«Да, это кафе. И я не знаю этого кота»

«Я люблю собак»

«Я вышла из душа и нигде не могла найти мою кошку. Буквально перерыла весь дом, пока наконец не нашла ее здесь»