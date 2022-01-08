19 везунчиков, которые жили себе спокойно, пока к ним в гости не постучалась дикая животинка

В последние годы люди как никогда активно переезжают в большие города и, казалось бы, скрываются от природы за бесконечными автомагистралями и бетонными коробками. Однако многие дикие животные не горят желанием жить вдали от человека и перебираются в мегаполисы вместе с нами.

Мы в AdMe.ru уверены, что с дикими животными стоит быть аккуратнее, даже несмотря на всю их милоту и взаимное любопытство. Но не можем удержаться и не выложить фото людей, которым все же удалось найти с ними общий язык.

«Кажется, кто-то влюбился в мое рождественское украшение»

«Оказывается, у меня под навесом живет такая вот молодая семья»

«Вот кто сегодня пытался присоединиться к нашему завтраку»

«Эта птичка наблюдает за мной всякий раз, когда я работаю в саду. Обычно она застенчивая, но сегодня я предложила ей корма и, кажется, мы подружились»

Поздравляю, теперь вы диснеевская принцесса. © ManiaGamine / Reddit

«Этот малыш запрыгнул в нашу лодку и устроился на диване как у себя дома»

«Муж работает в магазине рядом с водохранилищем, и к нему постоянно забредает эта черепаха. Просто поздороваться. А он мне всегда отправляет такие фото»

«Мы достроили в деревне дом, а уличный туалет снести не можем, потому что в нем построили гнездо горихвостки-чернушки»

«Этой ночью лисенок играл с мячом моей собаки у нас во дворе»

«Сегодня видел белую и черную белок, которые бежали друг за другом»

Сплошное удовольствие каждое утро подкармливать такого красавца

«Каждую ночь ко мне на крыльцо заявляется этот крепыш, чтобы доесть корм после кошек. А они, кажется, и не против»

«Как-то мой дядя забыл закрыть окно машины и вот кого нашел внутри»

«Этот парень постоянно тусуется возле моей работы»

«Вчера покормил 2 уток на крыльце, и вот что сегодня меня разбудило»

«Раньше считал, что зайцы скрытные и осторожные животные. Но знакомые умудрились привадить зайца из леса, подкармливая его овощами»

«Каждое утро наш номер в отеле навещает этот любитель хлеба и бананов»

«Сидел за компом, как вдруг слева от себя услышал какие-то звуки. И вот кого я там увидел»

«Мой пес привел нового друга к нам домой»

«Сегодня утром этот парень провалился в дымоход и метался по дому моих родителей, пока всех не перебудил»