19 везунчиков, которые жили себе спокойно, пока к ним в гости не постучалась дикая животинка
В последние годы люди как никогда активно переезжают в большие города и, казалось бы, скрываются от природы за бесконечными автомагистралями и бетонными коробками. Однако многие дикие животные не горят желанием жить вдали от человека и перебираются в мегаполисы вместе с нами.
Мы в AdMe.ru уверены, что с дикими животными стоит быть аккуратнее, даже несмотря на всю их милоту и взаимное любопытство. Но не можем удержаться и не выложить фото людей, которым все же удалось найти с ними общий язык.
«Кажется, кто-то влюбился в мое рождественское украшение»
«Оказывается, у меня под навесом живет такая вот молодая семья»
«Вот кто сегодня пытался присоединиться к нашему завтраку»
«Эта птичка наблюдает за мной всякий раз, когда я работаю в саду. Обычно она застенчивая, но сегодня я предложила ей корма и, кажется, мы подружились»
- Поздравляю, теперь вы диснеевская принцесса. © ManiaGamine / Reddit
«Этот малыш запрыгнул в нашу лодку и устроился на диване как у себя дома»
«Муж работает в магазине рядом с водохранилищем, и к нему постоянно забредает эта черепаха. Просто поздороваться. А он мне всегда отправляет такие фото»
«Мы достроили в деревне дом, а уличный туалет снести не можем, потому что в нем построили гнездо горихвостки-чернушки»
«Этой ночью лисенок играл с мячом моей собаки у нас во дворе»
«Сегодня видел белую и черную белок, которые бежали друг за другом»
Сплошное удовольствие каждое утро подкармливать такого красавца
«Каждую ночь ко мне на крыльцо заявляется этот крепыш, чтобы доесть корм после кошек. А они, кажется, и не против»
«Как-то мой дядя забыл закрыть окно машины и вот кого нашел внутри»
«Этот парень постоянно тусуется возле моей работы»
«Вчера покормил 2 уток на крыльце, и вот что сегодня меня разбудило»
«Раньше считал, что зайцы скрытные и осторожные животные. Но знакомые умудрились привадить зайца из леса, подкармливая его овощами»
«Каждое утро наш номер в отеле навещает этот любитель хлеба и бананов»
«Сидел за компом, как вдруг слева от себя услышал какие-то звуки. И вот кого я там увидел»
«Мой пес привел нового друга к нам домой»
«Сегодня утром этот парень провалился в дымоход и метался по дому моих родителей, пока всех не перебудил»
А какая встреча с дикими животными или птицами вам запомнилась больше всего? Возможно, у вас остались фотографии? Делитесь с нами.
Фото на превью LegitHolt / Imgur
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