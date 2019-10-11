19 беспардонных котов, которые точно знают, кто в доме хозяин

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В мире насчитывается от 200 до 600 миллионов домашних котов и кошек. Популярность этих пушистых созданий растет с каждым годом: люди умиляются им в интернете, покупают всевозможные лакомства и терпят наглые выходки. Кажется, скоро усатые смогут подчинить себе все человечество.

Мы в AdMe.ru нисколько в этом не сомневаемся, а в доказательство нашли 19 проказников, которые уже захватили власть в своих домах.

Когда купил тыкву к Хеллоуину, но у кошки на нее свои планы

«Когда я попросила свою кошку не кусать меня»

«Мне все равно».

Авторитет надо завоевывать

Кажется, теперь это его тапки

Длина этой собаки — 5 маленьких пушистых котят

Магазин закрывается на тихий час

«Это цензура, чтобы сохранить мою анонимность»

Когда не ел целых 40 минут, а твой человек хочет забрать последний кусок пиццы

«Хозяин, отменяй пикник: здесь слишком уж удобно»

Девиз этого кота: «Доминируй, властвуй, унижай»

«Я пописал на хомяка».

Когда ты длинный и гибкий и уверен, что не палишься

Если у двуногих совсем нет вкуса, приходится брать дизайн спальни в свои лапы

Главное — верить в свои силы

Этот взгляд, когда маленький пушистый негодяй выгнал тебя с кровати

Технически он не нарушает правила

«Тебе придется сразиться со мной, если хочешь получить назад свои сосиски»

«Не украл, а нашел!»

«Что значит здесь не спят? Я сплю!»

«Родители подарили мне казан, но их кот Кокос решил, что ему он нужнее»

Наверняка ваш пушистый питомец тоже пытается захватить власть в доме, не так ли?