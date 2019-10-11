19 беспардонных котов, которые точно знают, кто в доме хозяин
В мире насчитывается от 200 до 600 миллионов домашних котов и кошек. Популярность этих пушистых созданий растет с каждым годом: люди умиляются им в интернете, покупают всевозможные лакомства и терпят наглые выходки. Кажется, скоро усатые смогут подчинить себе все человечество.
Мы в AdMe.ru нисколько в этом не сомневаемся, а в доказательство нашли 19 проказников, которые уже захватили власть в своих домах.
Когда купил тыкву к Хеллоуину, но у кошки на нее свои планы
«Когда я попросила свою кошку не кусать меня»
«Мне все равно».
Авторитет надо завоевывать
Кажется, теперь это его тапки
Длина этой собаки — 5 маленьких пушистых котят
Магазин закрывается на тихий час
«Это цензура, чтобы сохранить мою анонимность»
Когда не ел целых 40 минут, а твой человек хочет забрать последний кусок пиццы
«Хозяин, отменяй пикник: здесь слишком уж удобно»
Девиз этого кота: «Доминируй, властвуй, унижай»
«Я пописал на хомяка».
Когда ты длинный и гибкий и уверен, что не палишься
Если у двуногих совсем нет вкуса, приходится брать дизайн спальни в свои лапы
Главное — верить в свои силы
Этот взгляд, когда маленький пушистый негодяй выгнал тебя с кровати
Технически он не нарушает правила
«Тебе придется сразиться со мной, если хочешь получить назад свои сосиски»
«Не украл, а нашел!»
«Что значит здесь не спят? Я сплю!»
«Родители подарили мне казан, но их кот Кокос решил, что ему он нужнее»
Наверняка ваш пушистый питомец тоже пытается захватить власть в доме, не так ли?
Фото на превью MoyshaR / pikabu