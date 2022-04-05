18 животных, которые знают толк в том, как потрепать нервишки этим двуногим
Нельзя просто так взять и не сфотографировать на память проделку своего питомца. А после уже и язык не поворачивается ворчать на него за шалость. И даже такие вещи, как кража трусов, прогрызание ровной линии на ковре и привычка залезать в запретные места, в итоге все равно выглядят потешно.
Мы в AdMe.ru, как и герои нашей подборки, тоже сначала делаем снимок своего пушистого разбойника, а позже уже и забываем его пожурить. Ведь потом это становится одной из многочисленных семейных историй о тайной жизни любимцев.
«Я оставил его без присмотра всего на 20 секунд»
«Пакет с булочками исчез из кухни. Потом я обнаружил это в ванной»
«Моя птичка вытащила клавишу из клавиатуры и улетела с ней»
«У нас вышло отличное начало с новыми щенками»
«Щенки для чайников».
«Крыса моей дочери погрызла одну из старых Барби и создала это»
«Как отучить моего кота запрыгивать в холодильник каждый раз, когда я его открываю?»
«Он выгрыз в ковре четкую прямую линию»
«У кого-нибудь еще кошка ворует трусы? Я не могу быть единственным таким»
«Я ребенок, любите меня»
«Она наименее требовательна к еде из всех наших крыс, если только еду не пытаюсь съесть я»
«Наш 3,5-месячный щенок стал любителем побегов. Сегодня мы застали собаку за этой неудачной попыткой»
«Она любит есть цветы»
«Только что вернулась домой и увидела это»
«Когда быть неудобным важнее, чем собственный комфорт»
«Я только что вымыла пол. Собака клянется, что это не она»
«Думаю, в этом году у меня не будет рассады»
«Вор!»
«Кошка исчезла на некоторое время, и я как сумасшедший искал ее по всему дому. Пошел на кухню попить воды, а тут это»
А как шалят ваши любимцы?
Фото на превью SometimesIAmCorrect / Reddit
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