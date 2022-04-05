18 животных, которые знают толк в том, как потрепать нервишки этим двуногим

Нельзя просто так взять и не сфотографировать на память проделку своего питомца. А после уже и язык не поворачивается ворчать на него за шалость. И даже такие вещи, как кража трусов, прогрызание ровной линии на ковре и привычка залезать в запретные места, в итоге все равно выглядят потешно.

Мы в AdMe.ru, как и герои нашей подборки, тоже сначала делаем снимок своего пушистого разбойника, а позже уже и забываем его пожурить. Ведь потом это становится одной из многочисленных семейных историй о тайной жизни любимцев.

«Я оставил его без присмотра всего на 20 секунд»

«Пакет с булочками исчез из кухни. Потом я обнаружил это в ванной»

«Моя птичка вытащила клавишу из клавиатуры и улетела с ней»

«У нас вышло отличное начало с новыми щенками»

«Щенки для чайников».

«Крыса моей дочери погрызла одну из старых Барби и создала это»

«Как отучить моего кота запрыгивать в холодильник каждый раз, когда я его открываю?»

«Он выгрыз в ковре четкую прямую линию»

«У кого-нибудь еще кошка ворует трусы? Я не могу быть единственным таким»

«Я ребенок, любите меня»

«Она наименее требовательна к еде из всех наших крыс, если только еду не пытаюсь съесть я»

«Наш 3,5-месячный щенок стал любителем побегов. Сегодня мы застали собаку за этой неудачной попыткой»

«Она любит есть цветы»

«Только что вернулась домой и увидела это»

«Когда быть неудобным важнее, чем собственный комфорт»

«Я только что вымыла пол. Собака клянется, что это не она»

«Думаю, в этом году у меня не будет рассады»

«Вор!»

«Кошка исчезла на некоторое время, и я как сумасшедший искал ее по всему дому. Пошел на кухню попить воды, а тут это»